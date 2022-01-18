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花蓮推廣食農、食育 下月盛大舉辦食農博覽會
花蓮縣政府推動食農教育，下月將舉辦食農博覽會，除了邀集全台推動食農、食育單位參展，更請來英國、日本相關協會分享，也讓花蓮食農教育得以與國際接軌。
由縣府農業處策畫的花蓮食農博覽會，預計2月18日至20日在花蓮縣立體育館登場。農業處長吳昆儒今天說，屆時將設置主映像、教育知識、展示攤位、生活推廣及互動體驗共5個展區，3天展期，除了課程講座，有會有香草手栽、有機輕食料理、揉茶、製作有機米銅鑼燒等手作體驗。
吳昆儒說，為了強化花蓮與國際食農、食育單位的交流與鏈結，縣府舉辦食農博覽會，預計有農委會、農改場等公部門，及台灣好基金會等全國相關組織單位，分享落實推動歷程，也會邀請在地小農及農會在現場舉辦課程及體驗農事，藉由多元活動展現成果。
此外，更重要的是邀請到在英國推行學校膳食計畫（School Food Plan）的Henry Dimbleby，及在日本長期推動兒童食育的Kids Kitchen協會，透過博覽會讓食農、食育變成花蓮的亮點，也將花蓮推上國際食農教育的舞台。
縣長徐榛蔚表示，花蓮縣前年成立有機農業促進辦公室，有機栽培面積光是去年就增加280公頃，到去底累計高達2827公頃，占全台近4分之一。她說，縣府致力推動食農教育，2015年起正式進入校園，中小學每周一天吃有機蔬菜，2017年許多學校加入食農教育課程，讓孩子們從「吃當地、食當季、親手做」的體驗，增進對食物、土地與花蓮農業的認識，希望達到保障食安、傳承食農教育與環境永續的願景。
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