花蓮推廣食農、食育 下月盛大舉辦食農博覽會

花蓮縣政府推動食農教育，下月將舉辦食農博覽會，除了邀集全台推動食農、食育單位參展，更請來英國、日本相關協會分享，也讓花蓮食農教育得以與國際接軌。

由縣府農業處策畫的花蓮食農博覽會，預計2月18日至20日在花蓮縣立體育館登場。農業處長吳昆儒今天說，屆時將設置主映像、教育知識、展示攤位、生活推廣及互動體驗共5個展區，3天展期，除了課程講座，有會有香草手栽、有機輕食料理、揉茶、製作有機米銅鑼燒等手作體驗。

吳昆儒說，為了強化花蓮與國際食農、食育單位的交流與鏈結，縣府舉辦食農博覽會，預計有農委會、農改場等公部門，及台灣好基金會等全國相關組織單位，分享落實推動歷程，也會邀請在地小農及農會在現場舉辦課程及體驗農事，藉由多元活動展現成果。

此外，更重要的是邀請到在英國推行學校膳食計畫（School Food Plan）的Henry Dimbleby，及在日本長期推動兒童食育的Kids Kitchen協會，透過博覽會讓食農、食育變成花蓮的亮點，也將花蓮推上國際食農教育的舞台。