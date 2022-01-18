台雅捐贈洗衣機、除濕機 弱勢家庭孩子冬衣不再有異味

基隆市政府社會處盤點有46戶弱勢家庭，需要電器和家庭用品。財團法人台雅國際慈善基金會得知後，採購檯燈、電鍋、洗衣機、除濕機、瓦斯爐及衣櫃等78件用品，交由社會處在農曆年前送到有需要的家庭。基隆市長林右昌今天致贈感謝狀，感謝台雅寒冬中送暖。

基市社會處表示，統計去年共受理2365案脆弱家庭通報，累計提供768名兒少服務。社工發現部分弱勢家戶在寒冬中，繼續使用耗能且危險的家電，去年接受台雅國際慈善基金會捐助52項小家電，今年再度捐助社會處服務46戶家庭78個小家電。

林右昌市長代表接受捐贈物資時說，基隆冬天較為潮濕，衣物不容易曬乾，曾有弱勢家庭的孩子因為家裡沒有洗衣機可以脫水，也沒有除濕機，冬天衣服曬不乾會產生異味，以致在校人際關係不佳。贈送弱勢家戶洗衣機及除濕機，除提升家中生活便利與舒適度，還可以解決孩子在校人際困擾問題。