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「穿梭大基隆」App上線 下載就有機會抽到iPhone 13

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌（右）和文化局長陳靜萍今天宣布布「穿梭大基隆」遊戲App上線，2月28日前下載就有機會抽到iPhone 13等獎品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌（右）和文化局長陳靜萍今天宣布布「穿梭大基隆」遊戲App上線，2月28日前下載就有機會抽到iPhone 13等獎品。記者邱瑞杰／攝影

基隆市文化局今天宣布「穿梭大基隆」遊戲App上線，2月28日前下載App，就有機會抽到iPhone 13及Apple watch等獎品，並希望民眾透過「穿梭大基隆」遊戲，實際走訪基隆14個文化資產據點，在真實場景與動畫間體驗類VR遊戲，進而更了解基隆的歷史古蹟。

基隆市長林右昌說，「穿梭大基隆」遊戲名稱呼應文化局近幾年，推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」獲得的豐碩成果。從考古發掘到古蹟建築修復再利用，讓民眾認識文化資產的立體空間，現在加入穿梭時空概念，以手機打怪等遊戲置入，跳脫傳統模式方式認識古蹟和歷史。

列入遊戲地點的14個文資點分別為基隆西岸白米甕砲台、佛手洞、球仔山燈塔、東岸太平輪紀念碑、清法戰爭紀念園區、石圍遺構、要塞司令部、校官眷舍、司令官邸、旭丘指揮所、漁會正濱大樓、和平島天后宮、阿根納造船廠和諸聖教堂遺址。

文化局長陳靜萍表示，民眾下載「穿梭大基隆」App後，只要到14個文資點掃瞄實體「時空之柱」，就可以加入遊戲，另外還有文資點間的導航服務，內建附近共100間基隆在地商家資訊，遊戲過程中能邊走邊玩。

陳靜萍說，遊戲設計初期便參考各種基隆文獻，包含美術設計、人物設定、劇情對白到畫面風格，都能感受有基隆元素的巧思。每個文資點會出現的不同歷史與現代人物，希望能引發民眾對於生活歷史文化的興趣與重視。活動相關訊息可前往遊戲說明頁面（https://reurl.cc/g00KKR）及基隆市文化局官網、臉書粉絲團查詢。

基隆市文化局今天宣布「穿梭大基隆」遊戲App上線，基隆市長林右昌試玩，體驗類VR遊戲。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局今天宣布「穿梭大基隆」遊戲App上線，基隆市長林右昌試玩，體驗類VR遊戲。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌（右）和文化局長陳靜萍今天宣布「穿梭大基隆」遊戲App上線，2月28日前下載就有機會抽到iPhone 13等獎品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌（右）和文化局長陳靜萍今天宣布「穿梭大基隆」遊戲App上線，2月28日前下載就有機會抽到iPhone 13等獎品。記者邱瑞杰／攝影

基隆 林右昌 iPhone 13 APP

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