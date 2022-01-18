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東華大學擬設校園測速器 學生會認為應先改善道路

中央社 / 花蓮縣18日電

國立東華大學外環道路開放汽機車通行，但車禍頻傳，校方擬裝設4台定點測速器，時速超過50公里就取締，收取新台幣51元作業費，每逾1公里加收1元。學生會則認為應優先改善道路設計。

國立東華大學壽豐校區面積約251公頃，校內師生多以自行車、機車通行。東華大學統計，自民國104年至110年間，校內外車禍事故共926件，其中校內車禍占468件，造成6名學生死亡，去年11月就發生女大二生騎車自摔身亡事故。

東華大學發布新聞資料指出，原訂109年辦理區段限速設置因故暫緩執行，110年11月校慶茶會宣布續辦測速設置，並陸續辦理全校問卷、研討會及公聽會等程序。

東華大學指出，在近期校內2起死亡車禍發生地點裝設2處雙向共4台測速器，採定點測速，時速限制及超速行為舉發，納入校內車輛違規處理要點，速限維持時速30公里，超過50公里為取締速限，作業費51元起算，時速每逾1公里加收1元。

東華學生會發布聲明指出，學生會發起「暫緩設置測速裝置」連署，一週內達到700多人連署，10日公聽會上出席學生全數反對現階段安裝測速裝置，很遺憾行政會議的主管、院長仍無視學生聲音。

東華學生會指出，學生會去年12月邀請台灣交通安全協會、標線改造台灣路等單位到校檢視現有道路狀況，提出幹/支道定義不明、車道過寬、彎道路側設施沒有護欄保護、路口過大、行車自由度過大等問題。

「暫緩設置測速，優先改善道路！」東華學生會訴求並非拒絕執法，僅是希望在採取執法手段以前，能夠以道路工程作為優先改善項目，確保安全的道路環境。

東華大學指出，公聽會學生意見均有進入行政會議討論，預計今年2月申辦定點測速設備硬體採購，最快9月完成建置並開始執行。

測速 東華大學 車禍

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