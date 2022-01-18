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創世台東偏鄉送年禮 特製原民料理暖胃暖心

中央社 / 台東縣18日電

「寒士吃飽30」尾牙是創世與華山、人安基金會策略聯盟，每年農曆年前關懷弱勢的重要活動，今年因疫情影響，將年禮送至案家，特別以原民風味餐讓植物人家庭感受社會溫暖。

創世基金會台東分院發布新聞稿，台東長濱鄉樟原部落的71歲葉媽媽，民國104年因車禍腦傷昏迷不醒呈植物人狀態，這幾年由女兒照顧，兒子為分擔辛勞，幾年前返鄉協助，不料兒子眼睛病變日漸退化，家庭經濟狀況更是雪上加霜。

為減輕家屬辛勞，創世基金會台東分院人員特地從台東市區到長濱為葉家煮一頓熱呼呼、溫暖的創意原民風味餐，並貼上春聯，除舊布新。

創世基金會台東分院長王玉鳳表示，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，仍延續去年送禮到家模式。此次年禮包含油飯、東坡肉、麻油雙菇、人參糯米雞、麻油杏菇雞、特級鮪魚、海苔芝麻肉酥等年節佳餚，期待透過創世同仁特製創意原民風料理，讓弱勢家庭暖心也暖胃。

王玉鳳指出，「第32屆寒士吃飽30尾牙」今天展開送禮到家，將年禮及祝福紅包親送至全台近1萬2000名清寒植物人家庭、寒士、街友、單親媽媽、清寒長輩手上。也盼各界伸援，一份年禮新台幣600元，一份紅包500元，是弱勢朋友一年中最豐盛的一餐，也是年節期間的救命錢，更蘊含社會大眾滿滿的愛與祝福。

台東 植物人

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