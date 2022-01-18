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台東縣採購萊克多巴胺快速檢試劑 加強校園等肉品稽查

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（左）今天上午召開縣府食品安全會報。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴（左）今天上午召開縣府食品安全會報。記者卜敏正／翻攝

台東縣長饒慶鈴今天主持縣府食品安全會報，除要求提高春節防疫，第一線工作人員應盡速接種第三劑，也將持續加強餐飲業的衛生，嚴格執行稽查及抽驗，縣府已採購萊克多巴胺快速檢驗試劑，將持續在校園及文健站等餐食據點䅲查。

饒慶鈴表示，去年中央開放含萊克多巴胺豬肉進口，造成民眾對食品安全疑慮，縣府在台東縣食品安全自治條例增訂條例，從源頭控管及加強查驗，從大賣場、超市、傳統市場至餐廳、小吃攤等，無論是生鮮豬肉、加工食品或任何含豬肉，及可供食用部位食品，執行稽查及抽驗工作。

她說，除輔導業者應清楚揭示豬原料原產地肉品標示，縣府也採購萊克多巴胺快速檢驗試劑，提供給學校及文健站等供餐食據點，同時辦理試劑使用教育課程，守護全民食的安全。

衛生局表示，去年加強查核縣內豬肉、牛肉原料原產地標示情形，共計查核3482家次、產品標示7141件，包含中央市場、大賣場、便利商店、早餐店，便當店等店家，有3件肉品原產地標示不符合規定，已依食安法裁處，抽驗生鮮冷凍冷藏畜肉產品結果皆與規定相符。

台東縣長饒慶鈴（中）今天上午召開縣府食品安全會報。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴（中）今天上午召開縣府食品安全會報。記者卜敏正／翻攝

萊克多巴胺 抽驗 食品安全

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