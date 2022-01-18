台東縣採購萊克多巴胺快速檢試劑 加強校園等肉品稽查

台東縣長饒慶鈴今天主持縣府食品安全會報，除要求提高春節防疫，第一線工作人員應盡速接種第三劑，也將持續加強餐飲業的衛生，嚴格執行稽查及抽驗，縣府已採購萊克多巴胺快速檢驗試劑，將持續在校園及文健站等餐食據點䅲查。

饒慶鈴表示，去年中央開放含萊克多巴胺豬肉進口，造成民眾對食品安全疑慮，縣府在台東縣食品安全自治條例增訂條例，從源頭控管及加強查驗，從大賣場、超市、傳統市場至餐廳、小吃攤等，無論是生鮮豬肉、加工食品或任何含豬肉，及可供食用部位食品，執行稽查及抽驗工作。

她說，除輔導業者應清楚揭示豬原料原產地肉品標示，縣府也採購萊克多巴胺快速檢驗試劑，提供給學校及文健站等供餐食據點，同時辦理試劑使用教育課程，守護全民食的安全。