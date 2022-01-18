迎春節「東漂」旅遊潮 台東縣府推懶人包助好行

國內COVID-19疫情變化，因應春節連假「東漂」旅遊及返鄉人潮，台東縣政府加強清消、防疫宣導，也推出春節旅遊懶人包，相關資訊都在台東觀光旅遊網及旅行台東APP上供查詢。

台東縣政府今天發布新聞資料表示，今年春節假期自1月29日到2月6日共計9天，由於假期時間長，預期將吸引許多民眾「東漂」到台東享受自然環境及多元文化，放鬆悠閒的Long stay。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，縣府建議民眾可多規劃在戶外開闊空間的行程，例如自行車慢漫遊或是古道、步道健行，在運動中享受台東清新空氣及純淨無污染的環境，感受緩慢慵懶的慢活氛圍。

另外，若擔心塞車，民眾也可安排定點的深度旅遊，透過部落體驗DIY活動，感受在地文化的生命力，融入台東慢生活。

為服務旅客，春節期間1月31日至2月6日台東轉運站、台東火車站及台東航空站旅遊服務中心貼心不打烊。除了除夕當日（31日）營業時間做調整，初一（2月1日）開始恢愎正常營業，提供旅客完整的旅遊諮詢服務。

公共交通運輸部分，台東市區公車普悠瑪客運、鼎東客運山及海線可多利用，鼎東客運海線的玉里至成功站將配合台鐵夜車時間加開班次。

台東縣計程車春節費率加成實施期間為1月29日至2月7日止，此期間內全日按夜間加成標準收費，並另加收新台幣50元，請搭乘旅客多加留意。

春節不想人擠人還有另一種新選擇，台東縣政府去年新設多良車站、池上天堂路、杉原灣、富山漁業資源保育區、金樽漁港等5支設高解析觀光攝影機，提供即時影像，加上東管處及縱管處於台東境內設置景點影像共有10支。

台東縣政府指出，相關內容全部都在「台東觀光旅遊網—療癒幸福小棧即時影像專區」裡，提供春節期間零時差同步直播，即使無法前來台東的民眾也可以在線上一起感受台東之美。

為保障旅遊安全，台東縣政府呼籲，旅客應選擇合法旅宿業者，可在「台東觀光旅遊網」或交通部觀光局「台灣旅宿網」查詢合法登記的業者名單，安心入住。

想從事露營活動的旅客，台東縣政府表示，應選擇合法露營場地，避免進入危險地區或水域，並提高警覺注意安全，台東縣合法露營場資訊可至交通部觀光局網站露營專區查詢。

面對來勢洶洶的Omicron變異株威脅，台東縣政府指出，除持續在各旅遊服務中心、交通場站及公廁做好清潔消毒的工作並加強旅宿業者的防疫宣導外，也呼籲民眾務必落實防疫措施。

台東縣政府表示，出遊旅客應密切留意個人健康狀況，採取必要追蹤及管理措施，若有發燒或呼吸道症狀者，可撥打免付費防疫專線1922或0800-001922通報醫療單位。