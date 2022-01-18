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疫情衝擊 蘭嶼鄉將發放3600元扶助金 鄉民：好過年了
受疫情影響，台東離島蘭嶼觀光產業受衝擊，鄉公所為舒緩鄉民經濟壓力，將發放每人3600元扶助金，預計超過5千鄉民受惠。部分鄉親最快農曆春節年前入帳。
蘭嶼鄉公所社會課指出，只要在109年4月1號前並且滿6個月以上設籍在蘭嶼的鄉民，享有3600元扶助金申辦，並採指定帳戶轉帳方式，申辦截止時間至今年3月31日止。
蘭嶼鄉自前年爆發本土疫情開始，遊客量驟減，島上觀光產業大受影響，公所去年研議相關振興方案，決定以現金發放扶助金，給每一位設籍蘭嶼的鄉民。
蘭嶼鄉公所社會課表示，經費來源為台電公司撥付之土地租用配套補償金支應，經費近1900萬元左右，約計有5222位鄉親受惠，部分已申辦鄉民最快過年前匯入帳戶。
「很棒的過年紅包！」蘭嶼曾姓鄉民說，3600元多多少少能貼補家用，不無小補，但還是希望疫情能控制消失，恢復正常生活。另楊姓鄉民說：「他們一家四口，能領到14400元，可以好過年了」。
據了解，目前台東縣已有太麻里鄉發放2000元振興禮金、海端鄉3000元振興禮金、關山鎮2000元振興禮金、金峰鄉振興禮金2000元及卑南鄉育兒津貼2000元。
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