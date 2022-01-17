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機6就算變住宅區 地主：區段徵收分配土地未必在這裡

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東運動公園周邊1.3公頃土地（灰色區塊），縣府最後決定做為機關用地，不管是機關或住宅用地都還在縣都委會審議階段，內政部還沒通過。地主表示，就算變成住宅區，接下來區段徵收後，重新分配的土地未必就在這裡。圖／縣政府提供資料照
羅東運動公園周邊1.3公頃土地（灰色區塊），縣府最後決定做為機關用地，不管是機關或住宅用地都還在縣都委會審議階段，內政部還沒通過。地主表示，就算變成住宅區，接下來區段徵收後，重新分配的土地未必就在這裡。圖／縣政府提供資料照

被認為是引起檢廉追查宜蘭弊案的羅東運動公園周邊1.3公頃土地變更案，地主今天表示，十幾年前民進黨在地方執政時就買了土地，將來要如何變更地目？根本不知道，而且接下來還要辦理區段徵收，重新發還給地主的土地會不會在原來的地方也不清楚，哪有什麼圖利？

大羅東地區治水防災區段徵收(原羅東工保案)面積98.5公頃，於107年1月16日內政部都市計畫委員會審議通過「訂正暨變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討），由於50幾年前的計畫書是農業區，圖卻誤植為保護區，決議以計畫書為主訂正為農業區。

此案的主要計畫是經過內政部審議通過了，但區段徵收細部計畫一直沒有通過內政部這關，前代理縣長陳金德卸任最後一天，107年12月24日報內政部審議「先行區段徵收地區開發範圍及抵價地比例」被退回至今，縣府前後提報了6次。

最近一次是去年11月間內政部要求縣政府，重送區段徵收案財務評估報告書報內政部（土地徵收審議小組）重新審議「先行區段徵收地區開發範圍及抵價地比例」並召開公聽會，聽取民眾意見獲共識後再報內政部審議。

縣政府表示，今年初召開公聽會聽取意見，也就是目前不管1.3公頃是機關用地？或住宅用地？都還在宜蘭縣討論階段，縣府最後態度是做為機關用地，但尚未經過內政部審議通過，所以全區98.5公頃土地目前仍是保護區，未來須等到區段徵收計畫公告後發布都市計畫，才算是完成法定程序。

地方爭取多年98.5公頃工保區解編是從民進黨前縣長劉守成開始檢討、林聰賢大力推動，副縣長吳澤成發現計畫書圖不符，直到陳金德代理縣長報內政部審議通過訂正為農業區；據了解，這段爭取解編過程中，有些人預期解編會通過，早就購入土地投資，與藍綠政黨無關。

陳金德質疑，這次被約詢購買土地者包括蘭陽技術學院董事長劉石純、董事林束梅、宜蘭縣商業會前理事長陳正勳等人都是好友及生意夥伴，林束梅是林姿妙的堂姐，難道沒有圖利嗎？

地主陳正勳說，他們買了這土地都十幾年，政府要如何變更，地主根本不知道，將來區段徵收要如何分配？重新分配後的土地會在哪裡也不清楚，哪有什麼圖利。

縣政府表示，辦理區段徵收後大約發還四成給地主，地主可以選擇領錢或領抵價地，領地者公平抽籤，將來重新分配土地未必就在原來位置；不過1.3公頃土地位於馬路邊，基於整體景觀考量，最小開發面積須600坪，擁有土地權值大的人比較容易配到，但也不排除其它幾個地主整合權值，登記分配也想要這裡的土地。

內政部 區段徵收 羅東

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