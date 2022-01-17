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影／民眾大喊「加油」 林姿妙：相信司法會還我清白

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙今天出席冬山鄉的活動受訪時表示，最近讓大家擔心了，相信司法會還給她清白。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙今天出席冬山鄉的活動受訪時表示，最近讓大家擔心了，相信司法會還給她清白。圖／縣府提供

檢廉大動作追查弊案，宜蘭縣長林姿妙今天出席公開行程時，遇到不少民眾大喊「加油」讓她感動，下午透過臉書感謝，並說大家都清楚姿妙的為人，我們尊重司法，也相信司法會還給我們清白，推動縣政會繼續穩健向前。這則臉書一貼出，底下湧入更多加油鼓勵的留言。

經過上周四及周五檢廉馬拉松式的搜索詢問後，縣長林姿妙這兩天恢復一般行程，今上午出席冬山阿兼城、火燒城客庄生活故事廊帶完工啟用典禮時，媒體問她此次調查行動是否為政治追殺？會不會影響年底選舉？

林姿妙表示，這幾天讓大家擔心了，大家都知道姿妙的為人，一切尊重司法，也相信司法會還給她清白。

被問到對於掀起爭議的羅東工保區區段徵收案，有何看法？林姿妙說，全案要經過都委會委員的審議後才能決定，過程依法行政，她尊重都委會的相關決議。

林姿妙下午主持縣警察局新舊任局長交接典禮，當典禮結束走下典禮台時，觀禮民眾夾道跟她握手要她「加油」，她回應說「好」；黨籍縣議員也高喊「縣長加油、林姿妙加油」，加油聲一路從2樓到1樓，直到林姿妙離開縣警察局。

面對民眾的加油支持讓她感動，下午透過臉書感謝大家，並說縣政的腳步會穩健向前，繼續為縣民的福祉打拚。臉書貼出後，底下更湧入許多民眾留言熱情相挺。

宜蘭縣警察局長交接典禮，主持儀式的林姿妙下了典禮台時，民眾熱情跟她握手要她「加油」，隨後透過臉書感謝大家加油支持。記者戴永華／攝影
宜蘭縣警察局長交接典禮，主持儀式的林姿妙下了典禮台時，民眾熱情跟她握手要她「加油」，隨後透過臉書感謝大家加油支持。記者戴永華／攝影

林姿妙 司法 宜蘭

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