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基隆長者造冊今打第3劑 林右昌感謝慈濟靜思堂貼心服務

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市今天起展開長者造冊集中施打新冠肺炎第3劑疫苗，圖為長者到慈濟靜思堂注射站接種疫苗。圖／基市府提供
基隆市今天起展開長者造冊集中施打新冠肺炎第3劑疫苗，圖為長者到慈濟靜思堂注射站接種疫苗。圖／基市府提供

基隆市長者今起集中施打新冠肺炎第3劑疫苗，基隆市長林右昌上午到慈濟靜思堂了解施打情形，感謝慈濟提供場地及貼心服務。造冊集中施打作業到25日，林右昌提醒收到接種通知單的長者，依照時段到指定地點接種疫苗。

基市府10日宣布除由合約醫療院所加開服務診次，擴大接種量能，12日到16日將在信二路市立體育館開設大型接種站，提供市民免預約接種服務。市長林右昌隔天又說，全市65歲以上，並符合接種第3劑疫苗長者共4萬6068人，另外規畫兩階段造冊集中施打。

市立體育館大型接種站12日啟用首日，不少長者因為還沒收到造冊施打通知，不知市府另有規畫，寒風中也去體育館排隊。市府原訂13日公布長者17日起集中注射時間和地點，為此提前到12日下午公布，呼籲長者不用去體育館排隊。

林右昌今天上午到安樂區慈濟靜思堂，了解疫苗第3劑集中施打情形，感謝慈濟提供貼心服務，降低長輩緊張情緒，減少等待時間，並與長輩寒暄，關心疫苗施打情況。

林右昌說，基隆疫苗施打率第1劑81%，第2劑約74%，都是本島縣市最高。1月15日第3劑施打率是6.7%，今天起安排65歲以上長者集中施打，預計可把第3劑施打率提高到18%左右。放寒假前另會為18歲以下到12歲學生完成施打疫苗第2劑，增加自身防疫力。

基隆市今天起展開長者造冊集中施打新冠肺炎第3劑疫苗，圖為長者到慈濟靜思堂注射站接種疫苗。圖／基市府提供
基隆市今天起展開長者造冊集中施打新冠肺炎第3劑疫苗，圖為長者到慈濟靜思堂注射站接種疫苗。圖／基市府提供
基隆市今天起展開長者造冊集中施打新冠肺炎第3劑疫苗，基隆市長林右昌（左一）到慈濟靜思堂注射站了解長者接種情形。圖／基市府提供
基隆市今天起展開長者造冊集中施打新冠肺炎第3劑疫苗，基隆市長林右昌（左一）到慈濟靜思堂注射站了解長者接種情形。圖／基市府提供
基隆市今天起展開長者造冊集中施打新冠肺炎第3劑疫苗，圖為長者到慈濟靜思堂注射站接種疫苗。圖／基市府提供
基隆市今天起展開長者造冊集中施打新冠肺炎第3劑疫苗，圖為長者到慈濟靜思堂注射站接種疫苗。圖／基市府提供

疫苗 林右昌 體育

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