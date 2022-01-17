影／郭子乾無雙樂團受邀台東直播賣釋迦 目標1萬箱
有意參選台東縣長的民進黨籍前立委賴坤成、卑南鄉長許文獻，今天邀請藝人郭子乾、無雙樂團，及行政院東部辦公室執行長洪宗楷等人等人，到卑南鄉釋迦果園，透過直播拍賣鳳梨釋迦，目標要賣出1萬箱釋迦，讓農民好過年。
郭子乾今天扮演行政院長蘇貞昌，以詼諧口條帶動氣氛，他多次藉機詢問賴坤成參選動向，也和無雙樂團也現場試吃釋迦、稱讚「好吃極了」，鼓勵大家下單買鳳梨釋迦也要「衝衝衝」。
賴坤成表示，現在正值市價的盛產期，這兩天氣候不錯、可能一天就產出30到40萬斤，大陸日前突然片面停止進口台灣的鳳梨釋迦，對農民影響很大，他之前都找企業幫忙，這次這是找好友郭子乾，希望兩人「乾坤大合體」，搭配無雙樂團，這次目標賣出1萬箱鳳梨釋迦。
郭子乾說，雖來台東幫忙賣釋迦，但最重要的還是產品品質，剛剛吃台東鳳梨釋迦，酸甜好滋味品質真的沒話說，他還試吃加工後的鳳梨釋迦，以冷凍包裝技術可以外銷到日本，希望透過這次直播行銷，幫台東農民把好吃的釋迦賣出去。
許文獻說，台東每年銷往中國大陸的釋迦約1萬3000公噸，約6成都是台東卑南鄉生產，雖然各界認真幫忙行銷，但要完全消化這些釋迦，真的是很大的挑戰，希望透過直播幫農民解決困難。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言