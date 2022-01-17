影／郭子乾無雙樂團受邀台東直播賣釋迦 目標1萬箱

有意參選台東縣長的民進黨籍前立委賴坤成、卑南鄉長許文獻，今天邀請藝人郭子乾、無雙樂團，及行政院東部辦公室執行長洪宗楷等人等人，到卑南鄉釋迦果園，透過直播拍賣鳳梨釋迦，目標要賣出1萬箱釋迦，讓農民好過年。

郭子乾今天扮演行政院長蘇貞昌，以詼諧口條帶動氣氛，他多次藉機詢問賴坤成參選動向，也和無雙樂團也現場試吃釋迦、稱讚「好吃極了」，鼓勵大家下單買鳳梨釋迦也要「衝衝衝」。

賴坤成表示，現在正值市價的盛產期，這兩天氣候不錯、可能一天就產出30到40萬斤，大陸日前突然片面停止進口台灣的鳳梨釋迦，對農民影響很大，他之前都找企業幫忙，這次這是找好友郭子乾，希望兩人「乾坤大合體」，搭配無雙樂團，這次目標賣出1萬箱鳳梨釋迦。

郭子乾說，雖來台東幫忙賣釋迦，但最重要的還是產品品質，剛剛吃台東鳳梨釋迦，酸甜好滋味品質真的沒話說，他還試吃加工後的鳳梨釋迦，以冷凍包裝技術可以外銷到日本，希望透過這次直播行銷，幫台東農民把好吃的釋迦賣出去。