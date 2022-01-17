父子3人加拿大返台確診 妻子送蛋糕到醫院視訊過生日

在台結婚生子的加拿大籍男子帶兩名幼子到加拿大探親，日前返回台灣時，父子3人採檢都確診，由衛生福利部基隆醫院收治。今天是這名男子的生日，住在花蓮的吳姓太太到醫院幫他慶生。醫院安排視訊唱過生日快樂歌後，由護理人員把蛋糕和卡片送進病房，讓專責病房洋溢歡樂氣氛。

吳女說，先生去年11月帶2個小朋友返回加拿大探親，今年1月14日返國時，在桃園機場落地採檢，3人PCR檢測結果都呈現陽性，無症狀，隨即被安排送到基隆醫院住院治療。

吳女15日到基隆投宿，就近關懷先生和小孩，並對醫院護理師及社工人員在第一時間，協助先生和孩子張羅生活用品，讓她遠在花蓮也能放心，當面表達謝意。她向院方表示，今天是她的先生的生日，想帶到蛋糕到幫他慶生，詢問是否可行？如果可以，也請院方協助安排。

基隆醫院院長林慶豐說，為病人健康著想，同時提供民眾安心就醫環境，醫院配合政府政策採取高規格防疫措施，並視疫情發展滾動式調整、實施相關制度。院方鼓勵民眾以電話或視訊等方式探病，並落實戴口罩、勤洗手與保持社交距離，共同防疫。

院方接到吳女的提議後，經過討論，認為可採視訊方式慶生。吳女今帶蛋糕到醫院護理站，並與先生開啟視訊電話，原本寧靜的護理站傳出「Happy birthday to you，Happy birthday to you……」歌聲，再由護理人員將蛋糕及卡片送進病房，讓確診病人住院治療期間，仍可享受生日的喜悅。