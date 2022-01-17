春節前除舊布新 花蓮地標米老鼠洗香香

再過2周就是農曆新年，各鄉鎮市公所開始為公共設施大掃除，花蓮市公所清潔隊今天利用高壓水柱，清洗美崙山生態公園著名地標「米老鼠」，盼除舊佈新迎接觀光客。

花蓮市公所去年12月起，陸續針對市區放置的石雕藝術品、創意候車亭、北濱外環道、中山地下道、重要道路牆面和橋梁等，實施清洗維護工作。今天前往花蓮市美崙山生態公園，特別為30多年「米老鼠」洗香香。

市公所清潔隊長吳慶展指出，米老鼠已矗立多年，是花蓮的地標之一，每年在國家清潔周會針對米老鼠周遭環境來做清洗。在清潔時發現，由於經過多時的風吹日曬雨淋，米老鼠的臉上有些地方些微掉漆，特別將高壓水柱降低水壓，避免破壞表面的油漆。

公共藝術米老鼠雖於2018年曾整修彩繪，但現在出現部分龜裂及色彩斑駁，吳慶展說，之後會報請縣府農業處，希望能重新彩繪米老鼠，讓它煥然一新。