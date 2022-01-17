快訊

桃機、西堤群聚已有15名兒童確診 羅一鈞曝症狀：靠採檢才能確認

學測21日登場 防疫規格比照去年指考不開放親友陪考

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮縣府爭取1.6億元經費 翻新22所國中小操場跑道

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府向教育部體育署爭取1.6億元經費，翻新22所國中小操場PU跑道。圖為化仁國中去年新建的PU跑道示意圖。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府向教育部體育署爭取1.6億元經費，翻新22所國中小操場PU跑道。圖為化仁國中去年新建的PU跑道示意圖。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府向教育部體育署爭取1.6億元經費，翻新22所國中小操場PU跑道，目前已有6所學校核定2900萬元經費，縣府教育處預定今年底前全數完工啟用。

花蓮縣地幅狹長，轄內學校多屬偏遠地區學校，仍有許多操場仍是紅土跑道，待整修及新建PU跑道的數量及需求經費龐大，教育處向體育署提報，爭取操場及周邊設施整建需求計畫補助，經教育部去年派員現勘後，共22校獲核定。

花蓮縣府教育處體育保健科長徐蔚文指出，每所學校新建及修繕金額不同，需視跑道長度及翻修需求狀況，預估平均1所學校至少200多萬元以上，中央基本上會全額補助，有不足部分縣府將自籌，協助各校改善操場及周圍環境。

徐蔚文說，目前有景美、秀林、古風、北埔、平和國小及新城國中共6校，通過核定經費，金額共約2900萬元，其中新城國中申請1000多萬元經費，最後核定近700萬元，若學校有其他地方需要改善，將由縣府自籌款項協助。

花蓮縣府教育處表示，去年體育署審查委員至各校現場勘查，了解學校實際需求，共計22校通過運動操場及周邊設施整建需求計畫補助，縣府將配合中央規畫與時程，於3、4月召開東部地區跨縣市說明會，連同剩餘16校，規畫招標施工作業，目標今年底前全數完工驗收啟用。

體育 花蓮 教育部

延伸閱讀

花蓮22校翻新操場獲教育部同意 年底陸續完工

疫情嚴峻 金門宣布即日起國中小以下暫緩赴台校外教學

運動i台灣2.0計畫 體育署盼地方創辦更多特色賽事

大專學雜費凍漲18年！校長盼合理調整 教育部冷回應

相關新聞

花蓮縣府爭取1.6億元經費 翻新22所國中小操場跑道

花蓮縣政府向教育部體育署爭取1.6億元經費，翻新22所國中小操場PU跑道，目前已有6所學校核定2900萬元經費，縣府教育...

春節前除舊布新 花蓮地標米老鼠洗香香

再過2周就是農曆新年，各鄉鎮市公所開始為公共設施大掃除，花蓮市公所清潔隊今天利用高壓水柱，清洗美崙山生態公園著名地標「米...

人行道堆滿雜物輪椅族難行 花蓮市公所將提報計畫改善

花蓮市中央路是許多身障者通往慈濟醫院的要道之一，但人行道與騎樓常放滿雜物與違停，路面更多處破損、傾斜等問題，導致輪椅族無...

宜蘭美術館與史博館簽合作意向書 將帶來更多好看展覽

宜蘭美術館與國立歷史博物館展開跨館合作，今天上午雙方簽訂館際合作意向書，未來將針對展覽、典藏及學術研究等面向進行合作交流...

花蓮22校翻新操場獲教育部同意 年底陸續完工

花蓮縣政府向教育部體育署爭取經費，為轄內國中小學校修繕或新建PU跑道，目前已有22校獲同意翻新，其中6校已獲經費，預定今...

宜蘭第一台…紀念母親 女兒代捐自動呼吸器

宜蘭冬山消防分隊去年7月將一名趴在排水溝的婦人救起送醫，雖搶救7天不治，婦人的女兒賴雅怡為感謝消防單位救助，昨天捐贈一批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。