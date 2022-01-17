花蓮縣府爭取1.6億元經費 翻新22所國中小操場跑道

花蓮縣政府向教育部體育署爭取1.6億元經費，翻新22所國中小操場PU跑道，目前已有6所學校核定2900萬元經費，縣府教育處預定今年底前全數完工啟用。

花蓮縣地幅狹長，轄內學校多屬偏遠地區學校，仍有許多操場仍是紅土跑道，待整修及新建PU跑道的數量及需求經費龐大，教育處向體育署提報，爭取操場及周邊設施整建需求計畫補助，經教育部去年派員現勘後，共22校獲核定。

花蓮縣府教育處體育保健科長徐蔚文指出，每所學校新建及修繕金額不同，需視跑道長度及翻修需求狀況，預估平均1所學校至少200多萬元以上，中央基本上會全額補助，有不足部分縣府將自籌，協助各校改善操場及周圍環境。

徐蔚文說，目前有景美、秀林、古風、北埔、平和國小及新城國中共6校，通過核定經費，金額共約2900萬元，其中新城國中申請1000多萬元經費，最後核定近700萬元，若學校有其他地方需要改善，將由縣府自籌款項協助。

花蓮縣府教育處表示，去年體育署審查委員至各校現場勘查，了解學校實際需求，共計22校通過運動操場及周邊設施整建需求計畫補助，縣府將配合中央規畫與時程，於3、4月召開東部地區跨縣市說明會，連同剩餘16校，規畫招標施工作業，目標今年底前全數完工驗收啟用。