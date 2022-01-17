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人行道堆滿雜物輪椅族難行 花蓮市公所將提報計畫改善
花蓮市中央路是許多身障者通往慈濟醫院的要道之一，但人行道與騎樓常放滿雜物與違停，路面更多處破損、傾斜等問題，導致輪椅族無路可行，被迫與汽機車爭道，險象環生。花蓮縣議員楊華美接獲陳情，今天與花蓮縣警局、市公所等單位會勘，要求將路權還給身障人士。
輪椅族游勝雄說，時常碰見汽機車違停在人行道上無法通行，只好到馬路邊與汽機車爭道，且有時人行道坡度太陡，輪椅易往馬路滑動，甚至有可能翻覆跌倒，非常危險。
他指出，很多建設依照舊法規施作，對身障者來說不友善，希望地方政府在設計人行道時，能以身障者的角度興設，在驗收時請輪椅族實際走一遍，這樣較能符合身障者的需求，達到安全的公共空間。
楊華美表示，接獲很多身障者反應，長期以來人行道路上被汽機車、路樹、變電箱及廣告旗幟等物品佔用，通行寬度不到80公分，且人行道路面過於傾斜、破碎，輪椅族無法順利通行。「遇到這些障礙時，輪椅是要走車道？還是人行道？」楊認為，法規規定須走人行道，要求相關單位盡快將路權還給身障者。
花蓮市公所建設課長徐國城指出，市公所會配合花蓮縣政府及縣警局，盡力排除佔用人行道的車輛與雜物，針對路面破碎、坑洞等，將優先處理，並與縣府討論，爭取提報人行道整體改善計畫。
縣警局交通隊組長司俊華認為，有些用路人只顧方便，任意停放汽機車，影響身障者通行，將會請各派出所加強舉發。
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