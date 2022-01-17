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宜蘭美術館與史博館簽合作意向書 將帶來更多好看展覽

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
國立歷史博物館長廖新田（左）與宜蘭縣政府文化局長呂信芳（右）代表簽署館際合作意向書，副縣長林建榮見證歷史性一刻。記者戴永華／攝影
國立歷史博物館長廖新田（左）與宜蘭縣政府文化局長呂信芳（右）代表簽署館際合作意向書，副縣長林建榮見證歷史性一刻。記者戴永華／攝影

宜蘭美術館與國立歷史博物館展開跨館合作，今天上午雙方簽訂館際合作意向書，未來將針對展覽、典藏及學術研究等面向進行合作交流，期待提升藝術內涵，服務更多宜蘭鄉親。

國立歷史博物館是台灣戰後第一座國立博物館，擁有60餘年歷史及6萬多建典藏文物，目前正閉館整修中。宜蘭副縣長林建榮表示，雙方簽約寫下歷史性一刻，其實宜蘭美術館在開館時就曾獲得國立歷史博物館協助奧援，宜蘭知名藝術家楊英風、藍蔭鼎等人也曾在史博館辦過展覽，互動友誼深厚，宜蘭美術館小而美，具有文化底蘊，希望透過合作帶動宜蘭美術館成為國內外重要的藝文展館。

國立歷史博物館館長廖新田表示，宜蘭文風鼎盛、人傑地靈，出了很多藝術家，4年前史博館閉館的最後一場大展，就是宜蘭國寶資深畫家王攀元的畫作；山不在高、有仙則名，副縣長謙稱宜蘭美術館小而美，卻是小而有力，展覽水準很好，這次與東部縣市結緣合作，未來會把好的展覽帶到宜蘭展出。

廖新田與宜蘭縣政府文化局長呂信芳代表簽署館際合作意向書，副縣長林建榮代表贈送美術館典藏的藍蔭鼎作品《我的家鄉》複製畫給史博館，這幅描繪蘭陽平原的畫作，對於曾經辦過楊蔭鼎畫展的史博館與宜蘭美術館而言，更彰顯情誼永固。

簽署館際合作意向書後，今年在宜蘭美術館將特別推出以台灣現代美術歷程為主題的展覽，展期預定9月中旬到11月底，為期近2個半月，這是珍貴文物在宜蘭展出的難得機會。

宜蘭美術館與國立歷史博物館展開跨館合作，雙方簽訂館際合作意向書，未來將針對展覽、典藏及學術研究等合作交流，服務更多宜蘭鄉親。記者戴永華／攝影
宜蘭美術館與國立歷史博物館展開跨館合作，雙方簽訂館際合作意向書，未來將針對展覽、典藏及學術研究等合作交流，服務更多宜蘭鄉親。記者戴永華／攝影
知名畫家藍蔭鼎的畫曾在美術館及史博館展出，宜蘭副縣長林建榮贈送藍蔭鼎《我的家鄉》複製畫給史博館，彰顯雙方情誼永固。記者戴永華／攝影
知名畫家藍蔭鼎的畫曾在美術館及史博館展出，宜蘭副縣長林建榮贈送藍蔭鼎《我的家鄉》複製畫給史博館，彰顯雙方情誼永固。記者戴永華／攝影

宜蘭 美術館 博物館

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