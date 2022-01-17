宜蘭美術館與史博館簽合作意向書 將帶來更多好看展覽

宜蘭美術館與國立歷史博物館展開跨館合作，今天上午雙方簽訂館際合作意向書，未來將針對展覽、典藏及學術研究等面向進行合作交流，期待提升藝術內涵，服務更多宜蘭鄉親。

國立歷史博物館是台灣戰後第一座國立博物館，擁有60餘年歷史及6萬多建典藏文物，目前正閉館整修中。宜蘭副縣長林建榮表示，雙方簽約寫下歷史性一刻，其實宜蘭美術館在開館時就曾獲得國立歷史博物館協助奧援，宜蘭知名藝術家楊英風、藍蔭鼎等人也曾在史博館辦過展覽，互動友誼深厚，宜蘭美術館小而美，具有文化底蘊，希望透過合作帶動宜蘭美術館成為國內外重要的藝文展館。

國立歷史博物館館長廖新田表示，宜蘭文風鼎盛、人傑地靈，出了很多藝術家，4年前史博館閉館的最後一場大展，就是宜蘭國寶資深畫家王攀元的畫作；山不在高、有仙則名，副縣長謙稱宜蘭美術館小而美，卻是小而有力，展覽水準很好，這次與東部縣市結緣合作，未來會把好的展覽帶到宜蘭展出。

廖新田與宜蘭縣政府文化局長呂信芳代表簽署館際合作意向書，副縣長林建榮代表贈送美術館典藏的藍蔭鼎作品《我的家鄉》複製畫給史博館，這幅描繪蘭陽平原的畫作，對於曾經辦過楊蔭鼎畫展的史博館與宜蘭美術館而言，更彰顯情誼永固。