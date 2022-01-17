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花蓮22校翻新操場獲教育部同意 年底陸續完工

中央社 / 花蓮縣17日電

花蓮縣政府向教育部體育署爭取經費，為轄內國中小學校修繕或新建PU跑道，目前已有22校獲同意翻新，其中6校已獲經費，預定今年底全數翻新完成。

花蓮縣政府教育處發布新聞稿指出，花蓮部分偏遠地區學校操場仍為紅土跑道，待整修及新建PU跑道所需經費龐大，縣政府向教育部體育署爭取操場及周邊設施整建需求計畫補助，教育部去年派員至學校現場勘查，已有22校獲同意翻新操場。

花蓮縣政府教育處體育保健科長徐蔚文今天接受媒體聯訪表示，縣府預計申請金額約新台幣1.6億元，目前已有6所學校獲教育部核定經費約2900萬元，其餘學校核定經費仍在爭取中。

徐蔚文指出，首批獲經費學校包括景美、秀林、古風、北埔、平和國小及新城國中共6校，縣府將配合中央規劃在今年3、4月召開東部地區跨縣市說明會，連同剩餘16校，目標今年全數完工驗收。

徐蔚文表示，學校操場也提供社區民眾運動使用，修繕經費基本上由中央全額補助，不足部分由縣府支出，以新城國中為例，校方申請1000多萬元經費，教育部只核定近700萬元，剩餘不足款項將由縣府評估後補助。

教育部 花蓮 體育

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