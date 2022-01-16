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花蓮鄉間美景 油菜花海盛開蔓延溪畔
每到冬天，花東縱谷農田出現黃澄澄油菜花田，與遠處的山巒相呼應，除此之外，鳳林鎮公所在溪畔種滿5公頃波斯菊，預計春節盛開，成為花蓮鄉間隱藏美景。
農友每年收割稻田後，為讓田地休養增加肥沃，經常種滿綠肥植物油菜花，種子不但能搾油或當作飼料，其葉莖還可食用，近日在鳳林鎮北林村復興路上，沿途都可看見大片油菜花田，彷彿重現金黃稻穀，是冬天花東縱谷的特有景色。
農糧署東區分署表示，每年12月到隔年的1、2月，是稻田的休耕期，農友會在這3個月的時間，種下油菜花、向日葵、百日草等綠肥作物，由於花朵顏色以暖色系為主，吸引不少遊客駐足拍照，紀念秀麗的風景。
除此之外，鳳林鎮公所在鳳林溪畔種滿桃紅色波斯菊，鎮公所秘書徐誌謙表示，為讓農曆春節有花可賞，從上個月底到今年1月初陸續種花，目前波斯菊盛開約7成，再過1至2個禮拜會開得更多。由於波斯菊花期較短，這次也種了百日草，盼能延長賞花期。
鳳林鎮長蕭文龍指出，想要欣賞全台少有在溪畔栽植的花海，可於省道台9線221公里處，往東轉進農園路後，沿著鳳林溪前進，在平園橋至林田橋之間的河段，就能發現美麗的波斯菊花海，面積約5公頃；或是在鳳林中和路往東行，在復興路左轉約2.5公里處，即可看到隨風搖曳的波斯菊花海。
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