林右昌等人揮毫 寫下「任寅福虎昌隆迎春吉祥」迎新春

基隆市文化局今天下午在仁愛國小禮堂舉辦揮毫贈春聯活動，基隆市長林右昌等10人「開筆」，寫下「任寅福虎昌隆迎春吉祥」吉祥話，祝福民眾新年迎春納福。文化局安排書法名家現場揮毫，寫春聯贈送給民眾，現場有提供對聯供民眾選擇，也有人請書法家寫下自備對聯帶回家張貼。

文化局農曆過年前都會在文化中心舉辦名家寫春聯活動，分送民眾提前感染年節氣息。去年因為爆發新冠肺炎疫情停辦，今年基隆疫情相對緩和，恢復舉辦，但因文化中心正在進行整修工程，改在仁愛國小禮堂舉辦。

揮毫活動由仁愛國小藝術才能舞蹈班學生演出拉開序幕，接著由基隆市書道會理事長吳麗琴、書法家蔣孟樑、文化局長陳靜萍、立委蔡適應、林右昌、基隆市議長蔡旺璉、教育處代理處長杜國正、書法家張明萊、仁愛國小學生代表阮立晴、高中學生代表林峻宇，各自寫一個字，組成「任寅福虎昌隆迎春吉祥」10字吉祥話。

林右昌等人還與現場民眾和學生，各自寫下「福」字或「康」字，祈願來年平安，全球疫情早日停歇。