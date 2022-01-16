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林右昌等人揮毫 寫下「任寅福虎昌隆迎春吉祥」迎新春

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌（前排左二）等人各自寫下「福」字或「康」字，祈願來年平安，全球疫情早日停歇。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌（前排左二）等人各自寫下「福」字或「康」字，祈願來年平安，全球疫情早日停歇。記者邱瑞杰／攝影

基隆市文化局今天下午在仁愛國小禮堂舉辦揮毫贈春聯活動，基隆市長林右昌等10人「開筆」，寫下「任寅福虎昌隆迎春吉祥」吉祥話，祝福民眾新年迎春納福。文化局安排書法名家現場揮毫，寫春聯贈送給民眾，現場有提供對聯供民眾選擇，也有人請書法家寫下自備對聯帶回家張貼。

文化局農曆過年前都會在文化中心舉辦名家寫春聯活動，分送民眾提前感染年節氣息。去年因為爆發新冠肺炎疫情停辦，今年基隆疫情相對緩和，恢復舉辦，但因文化中心正在進行整修工程，改在仁愛國小禮堂舉辦。

揮毫活動由仁愛國小藝術才能舞蹈班學生演出拉開序幕，接著由基隆市書道會理事長吳麗琴、書法家蔣孟樑、文化局長陳靜萍、立委蔡適應、林右昌、基隆市議長蔡旺璉、教育處代理處長杜國正、書法家張明萊、仁愛國小學生代表阮立晴、高中學生代表林峻宇，各自寫一個字，組成「任寅福虎昌隆迎春吉祥」10字吉祥話。

林右昌等人還與現場民眾和學生，各自寫下「福」字或「康」字，祈願來年平安，全球疫情早日停歇。

林右昌說，最近桃園的疫情雖然有點狀況，不過全國疫情還算平順，因此決定恢復舉辦春聯揮毫活動。除了主辦單位提供的春聯字句，民眾也可以請書法老師寫下對今年的祝福或明年的期待，送給親人或朋友，把心中滿滿的溫情傳送給身邊的人。

基隆市文化局今天在仁愛國小禮堂舉辦揮毫贈春聯活動，安排基隆市長林右昌（左五）等人開筆，寫下「任寅福虎昌隆迎春吉祥」吉祥話。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局今天在仁愛國小禮堂舉辦揮毫贈春聯活動，安排基隆市長林右昌（左五）等人開筆，寫下「任寅福虎昌隆迎春吉祥」吉祥話。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局今天在仁愛國小禮堂舉辦揮毫贈春聯活動，安排書法名家現場揮毫，寫春聯贈送給民眾帶回家張貼。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局今天在仁愛國小禮堂舉辦揮毫贈春聯活動，安排書法名家現場揮毫，寫春聯贈送給民眾帶回家張貼。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局今天在仁愛國小禮堂舉辦揮毫贈春聯活動，安排書法名家現場揮毫，寫春聯贈送給民眾帶回家張貼。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局今天在仁愛國小禮堂舉辦揮毫贈春聯活動，安排書法名家現場揮毫，寫春聯贈送給民眾帶回家張貼。記者邱瑞杰／攝影

基隆 春聯 林右昌

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