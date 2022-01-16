快訊

1922第19期第三劑疫苗今預約截止 下一輪18日周二開放預約

西堤群聚再+9為1/9用餐顧客、工讀生同校同學 再+1機場檢疫人員染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農曆年前基隆仁愛市場爆車潮 忠三橋工程圍籬20日退縮

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府工務處表示，忠三橋兩側橋台第1階段工程20日完成後，會撤除設在愛一路車道的圍籬，方便民眾年前採買及商家做生意。圖／基市府工務處提供
基隆市政府工務處表示，忠三橋兩側橋台第1階段工程20日完成後，會撤除設在愛一路車道的圍籬，方便民眾年前採買及商家做生意。圖／基市府工務處提供

基隆市政府發包改建忠三橋，愛一路配合基樁工程車道縮減。市府工務處今天表示，農曆過年前附近的仁愛市場、崁仔頂漁市會出現採買人潮，兩側橋台第1階段工程預計20日完成，就會撤除設在車道的圍籬，恢復愛一路交通，方便民眾採買及商家做生意。

工務處表示，忠三橋因過於老舊，不符安全需求，市府去年度爭取經費改建。橋梁跨越旭川河，連接孝一路及愛一路，必須縮減車道才能施工。忠三橋改建工程先做孝一路口基樁工程，去年12月24日起做愛一路側基樁工程時，原本2線道的愛一路縮減成1線道，並在忠三路口調整為S型曲線通行。

忠三橋附近的仁愛市場、崁仔頂漁市每年農曆過年前都會湧現採買人潮，工務處說，橋梁兩側基樁預計20日完成第1階段工程，到時候圍籬就會退出車道，恢復愛一路行車秩序。農曆年後忠二橋也將封閉，與忠三橋同步施工。

忠三橋、忠二橋去年上半年就封閉，民眾質疑為何拖到去年11月才「動工」，影響年節交通？工務處表示，橋梁封閉後，市府及各單位就展開橋下電信、瓦斯、自來水、石油等管線遷移作業。為了避免施工影響鄰房安全，也挨家挨戶進行246戶鄰房鑑定作業，避免後續施工爭議。忠三橋採鋼構設計，封橋期間已在工廠打造橋體。

基隆市政府工務處表示，忠三橋兩側橋台第1階段工程20日完成後，會撤除設在愛一路車道的圍籬，方便民眾年前採買及商家做生意。圖／基市府工務處提供
基隆市政府工務處表示，忠三橋兩側橋台第1階段工程20日完成後，會撤除設在愛一路車道的圍籬，方便民眾年前採買及商家做生意。圖／基市府工務處提供
基隆市政府工務處表示，忠三橋兩側橋台第1階段工程20日完成後，會撤除設在愛一路車道的圍籬，方便民眾年前採買及商家做生意。圖／基市府工務處提供
基隆市政府工務處表示，忠三橋兩側橋台第1階段工程20日完成後，會撤除設在愛一路車道的圍籬，方便民眾年前採買及商家做生意。圖／基市府工務處提供

車道 基隆

延伸閱讀

前6次運作正常收尾出意外 華運2死6傷工安倒塌現場曝光

高雄港碼頭2死重大工安 勞工局重罰並查承攬管理發包

基隆安裝第3套科技執法設備 鎖定愛一路違規左轉車輛

高港碼頭油槽工程意外釀1死7傷 勞工局查後新說明

相關新聞

農曆年前基隆仁愛市場爆車潮 忠三橋工程圍籬20日退縮

基隆市政府發包改建忠三橋，愛一路配合基樁工程車道縮減。市府工務處今天表示，農曆過年前附近的仁愛市場、崁仔頂漁市會出現採買...

小球員沒打疫苗要先快篩！ 傳福盃少棒青少棒開打

25屆傳福盃全國少棒暨青少棒錦標賽，昨起到本月24日在台東縣棒球村等地開打，今年有國小28隊及國中16隊總計44支棒球勁...

台東小黃 春節加成10天

今年春節假期長達9天，台東計程車公會日前與縣府開會後決定，春節加成費率比照往年，自除夕前2天起到年初七（本月29日至2月...

選情初探／基隆第二選區 藍想保3席、綠拚2席、白不缺席

基隆市第二選區（信義區）是公教、文教區，有不少公家單位宿舍，傳統票源藍大於綠，可說是國民黨票倉，國民黨現任3席進行保位戰...

逾1.6萬份小紅包 秀林發3000元振興禮金

疫情嚴重影響部落經濟，花蓮縣秀林鄉公所獲得代表會支持，昨天和今天發放振興消費禮金，每位鄉民可獲3000元，總計1萬625...

宜蘭消防宣導 親子變裝秀、學CPR

適逢下周119消防節，宜蘭縣政府消防局昨天在縣府文化局廣場，舉辦年度119消防節防火宣導活動，以「消防變裝秀，親子一起S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。