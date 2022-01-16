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農曆年前基隆仁愛市場爆車潮 忠三橋工程圍籬20日退縮
基隆市政府發包改建忠三橋，愛一路配合基樁工程車道縮減。市府工務處今天表示，農曆過年前附近的仁愛市場、崁仔頂漁市會出現採買人潮，兩側橋台第1階段工程預計20日完成，就會撤除設在車道的圍籬，恢復愛一路交通，方便民眾採買及商家做生意。
工務處表示，忠三橋因過於老舊，不符安全需求，市府去年度爭取經費改建。橋梁跨越旭川河，連接孝一路及愛一路，必須縮減車道才能施工。忠三橋改建工程先做孝一路口基樁工程，去年12月24日起做愛一路側基樁工程時，原本2線道的愛一路縮減成1線道，並在忠三路口調整為S型曲線通行。
忠三橋附近的仁愛市場、崁仔頂漁市每年農曆過年前都會湧現採買人潮，工務處說，橋梁兩側基樁預計20日完成第1階段工程，到時候圍籬就會退出車道，恢復愛一路行車秩序。農曆年後忠二橋也將封閉，與忠三橋同步施工。
忠三橋、忠二橋去年上半年就封閉，民眾質疑為何拖到去年11月才「動工」，影響年節交通？工務處表示，橋梁封閉後，市府及各單位就展開橋下電信、瓦斯、自來水、石油等管線遷移作業。為了避免施工影響鄰房安全，也挨家挨戶進行246戶鄰房鑑定作業，避免後續施工爭議。忠三橋採鋼構設計，封橋期間已在工廠打造橋體。
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