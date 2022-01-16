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花東冬季最美的顏色 油菜花盛開波斯菊綻放

中央社 / 花蓮縣16日電

近期行經花東縱谷，田間整片黃澄澄油菜花盛開，是花東冬季最美的顏色；鳳林鎮河川地還特別種植5公頃的波斯菊，小紅花悄然綻放，形成美麗的鄉村花園秘境。

稻作收割後，油菜花是農民經常使用的綠肥植物，其種子含油可以搾油或當作飼料用，嫩莖及葉子也可以當作蔬菜食用，最近從花蓮的吉安鄉開始一直到台東池山、關山都可以看到大片油菜花田，在巒峰相疊的遠山襯托下，景致十分幽靜美麗。

農糧署東區分署表示，花東縱谷主要的稻米栽培區，每年12月到次年1、2月冬季休耕期間種植綠肥作物，包括油菜花、向日葵、百日草等，花田引來蜂、蝶為花東縱谷景色添春意，不但增加農田地力提供冬季蜜源，同時也帶來農村旅遊人潮，挹注觀光產值、活化農村經濟。

除油菜花海，鳳林鎮公所、鳳榮地區農會與第九河川局共同打造鳳林溪畔波斯菊花海景觀。

鳳林鎮長蕭文龍說明，遊客從省道台九線221公里往東轉進農園路之後，沿著鳳林溪前進，在平園橋至林田橋之間的河段，可於浮覆地看見美麗的波斯菊花海，面積約4至5公頃，堪稱全國唯一在河川浮覆地栽植的花海。

鳳林鎮以「國際慢城」著稱，由於花海的地點位於大榮里、北林三村的鄉間小徑上，適合騎乘自行車漫遊小鎮鄉野，花海旁邊的河堤種滿樟樹、茄苳，空氣清新怡人，花海已陸續綻放，景色優美，預計可持續開花到元宵節。

菜花 花東縱谷 花田

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