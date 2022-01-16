花蓮縣垃圾暫存 採機械篩分打包

協助花蓮垃圾去化的宜蘭利澤焚化廠近期歲修，為解決垃圾堆置問題，花蓮縣環保局採分類打包方式，經篩分後的垃圾再以膠膜打包，堆疊整齊可提升堆置垃圾場的環境整潔及空間。

花蓮縣內無營運中的焚化爐，垃圾須從各鄉鎮市轉運平台或掩埋場，運往宜蘭利澤焚化爐焚燒，加上隨著疫情環境較為鬆綁，觀光人口上升，又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾飲食的習慣改變，外帶餐點及外送服務蓬勃發展，造成垃圾量不減反升。

花蓮縣環境保護局發布新聞稿表示，截至民國110年11月為止，花蓮縣110年度垃圾產生量已高達13萬9263公噸，每人每日垃圾產生量為1.29公斤，較109年同期高出2.4%，導致垃圾僅能暫時堆置於各鄉鎮市轉運平台，且暫存空間有限。

環保局表示，花蓮縣因缺乏廢棄物處理設施，垃圾大部分皆採轉運方式載運至外縣市焚化處理，既花費大量公帑，也因外縣市焚化廠歲修導致暫時限制本縣的處理量能，導致垃圾堆置造成污染，垃圾源頭減量政策推動實為刻不容緩。

因應宜蘭利澤焚化廠近期進行歲修，環保局推動「花蓮縣一般廢棄物分選前處理計畫」，廠商先破袋及磁選進行分選，去除資源回收物及不可燃廢棄物後，篩分後的垃圾再以膠膜打包作業，打包成品堆疊整齊，增加空間能量及環境整潔。

環保局長饒忠呼籲，民眾飲食時可自備環保餐具與容器，減少一次性餐具的使用，建立垃圾源頭減量觀念，並向下扎根教育下一代，維護自然環境永續。