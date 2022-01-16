小球員沒打疫苗要先快篩！ 傳福盃少棒青少棒開打

25屆傳福盃全國少棒暨青少棒錦標賽，昨起到本月24日在台東縣棒球村等地開打，今年有國小28隊及國中16隊總計44支棒球勁旅參加，因應疫情取消開幕典禮，並針對未施打疫苗的孩子，提供快篩試劑快篩，讓球員們能夠安心比賽。

傳福盃是全國唯一採用LLB（世界少棒聯盟）雙敗淘汰賽制比賽，由「棒球素人」洪百基創辦，強調發揚知福惜福精神、重視球員品格教育，今年已邁入第25年，洪百基在11年前過世後，長子洪徐翊邀集傳福盃工作夥伴們成立「台灣傳福棒球協會」，期許傳福盃永續經營、傳承。

台東縣政府教育處表示，傳福盃創辦人洪百基人稱「洪伯伯亅，自84年得知鹿野國小少棒教練余宏開不幸喪生，為延續該校優良傳統，主動從台北開車至學校慰問、伸出援手，對台東基層棒球贊助與關懷，且於86年起辦理傳福盃棒球賽至今，全心關懷台東孩童，不求回饋與名利，不想將自己的名字刊登於媒體上，默默付出。