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遏止汽機車擅闖 花蓮太平洋公園科技執法農曆年前啟用

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮太平洋公園自行車道專用道已建置科技執法系統，農曆年前將啟用，取締汽機車擅闖。圖／花蓮縣警局提供
花蓮太平洋公園自行車道專用道已建置科技執法系統，農曆年前將啟用，取締汽機車擅闖。圖／花蓮縣警局提供

花蓮縣太平洋公園內的兩潭自行車道是許多民眾假日散步好去處，縣府早已明令禁止汽機車進入，仍常有車輛為求方便擅闖，警方徒步巡邏開單難免力有未逮。縣議員魏嘉彥提案設置科技執法系統取締違規，近日裝設完成，預計農曆年前啟用，若違法可開罰900元至1800元。

兩潭自行車道全長35公里，串連七星潭與鯉魚潭，是貫通花蓮地區自行車步道的主要路線，因濱海風景優美，距市區不遠，常有民眾在此騎單車、走路、或慢跑。

為免汽機車進入與人爭道造成危險，縣府前年8月起禁止汽機車進入兩潭自行車道專用道，違者將依違反道路交通管理處罰條例開罰，但還是有不少駕駛人貪圖方便擅闖，警方不定時巡邏，短短半年不到就開出數十張罰單，但因必須徒步巡邏，相當辛苦。

縣議員魏嘉彥因此在議會提案建請縣警局加裝科技執法系統，若有違規就可自動拍照取締，才能收遏阻之效。經過會勘、爭取經費等程序，科技執法系統本月已建置完成，可透過車牌辨識，24小時全天候取締違規。

縣警局近日會同提案人魏嘉彥，及李秋旺、林宗昆、徐子芳、張美慧、吳東昇、楊華美，及市民代表楊哲灃會勘，初步計畫宣導期結束後，農曆年前1月29日啟用，確保春節出遊民眾的安全。

許多經常到太平洋公園休憩的民眾對於科技執法系統建置拍手叫好，但也擔心無法規範到沒有車牌的電動自行車

對此，魏嘉彥表示，會持續關心並與相關單位討論，希望能有更妥善的處理方式。他說，建置科技執法系統希望可以減輕警方取締負擔，提升民眾休憩安全。

警方表示，科技執法系統是以影像分析違規樣態，一旦確認違規將依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款規定，處900元至1800元罰鍰。魏嘉彥希望未來建置有科技執法系統的路段，可將實體攔阻設施拆除，方便自行車、身障族群及嬰兒推車通行。

花蓮太平洋公園自行車道專用道已建置科技執法系統，多位民代呼籲汽機車勿擅闖。圖／縣議員魏嘉彥提供
花蓮太平洋公園自行車道專用道已建置科技執法系統，多位民代呼籲汽機車勿擅闖。圖／縣議員魏嘉彥提供

電動自行車 車道 花蓮

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