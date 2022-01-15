聯合盃作文大賽花蓮初賽頒獎 縣長徐榛蔚勉勵持續精進

聯合報系主辦的聯合盃全國作文大賽花蓮區初賽，今天在花蓮縣政府舉辦頒獎典禮，210名得獎的高中職、國中、國小學生依序上台，從縣長徐榛蔚手中接過獎狀。國小中年級組第一名鐘奕傑第一次參賽沒得名，他再接再厲磨鍊寫作技巧，這次一舉奪得冠軍，笑說很開心。

聯合盃花蓮區初賽在四維高中鼎力支持、提供場地下，已連辦15年，每年都有約2000名國小到高中職學子參加，是花蓮重要作文盛事。初賽上月舉行，6個組別各評選出前5名及30名佳作進軍全國賽。

今天頒獎典禮，許多得獎學生由家長或老師陪同出席，還有專程從中區萬榮鄉趕來領獎，顯見對比賽的重視。

縣長徐榛蔚、教育處代理處長饒忠，四維高中校長蔡忠和、縣家長協會理事長潘乾鑑、縣中小學校長協會理事長李國清、化仁國小校長邱忠信、縣議員吳建志等人觀禮。

縣長徐榛蔚感謝聯合報與縣政府連年舉辦東台灣重要的寫作賽事，共同在文學領域「向下紮根，向上延伸」。她說，花蓮好山好水，孕育出楊牧、陳藜、邱上林等傑出作家，縣府每年舉行太平洋國際詩歌節、文化薪傳獎，持續為藝文扎根並培育後進。

她說，花蓮縣的教育宗旨是培養文武雙全的孩子，不只讀經教育，108年3月成立全國第一個智慧教育中心，去年底開始在學校建置智慧保健系統，並從103年起就辦理小論文比賽，培養孩子以閱讀為基礎，學習蒐集資料、交流討論、思考並找出解決方法的能力。

聯合報發行展業部總經理方桃忠也感謝徐榛蔚縣長和家長們的支持，藉由作文大賽讓花蓮子弟磨練文筆，培養邏輯思辨能力，更對未來職涯有很大幫助。他也頒發感謝狀感謝四維高中對賽事的支持，由校長蔡忠和代表接受。

各組前5名得獎者依序為：高中職組海星高中楊於道、花蓮高中劉定梧、花蓮女中賴羿澄、鄧耘安及張靖；國中9年級組國風王楷甯、林昕儒、張芊悅、慈濟附中李念蓁、國風陳秦冕；國中8年級組宜昌張芷柔、海星國中部呂安、國風游尚閎、花崗董家瑜及石謙義；國中7年級組國風楊得愛、自強紀宥安、花崗洪歆芙、國風曹希彤、慈濟附中張佑全；國小高年級組北昌謝艾琳、明義陳定逵、中正胡懷安、慈大附小陳淨恩、海星邱柚榕；國小中年級組明義鍾奕傑、北濱蕭忠晴、明義陳昱蒨、大進陳彥蓁、宜昌鄭永濬。