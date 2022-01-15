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宜蘭119消防節宣導活動 萌娃變身消防員出任務

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
消防人員向民眾教學CPR。記者林佳彣／攝影
消防人員向民眾教學CPR。記者林佳彣／攝影

適逢下周119消防節，宜蘭縣政府消防局今天在縣府文化局廣場，舉辦年度119消防節防火宣導活動，以「消防變裝秀，親子一起SHOW」為主題，不只安排同為消防人員的家人檔穿各式消防服走秀，大小朋友也搞創意變裝，每組出場超吸睛，台下觀眾紛紛拿手機搶拍照，場面相當熱鬧。

消防局舉辦宣導活動行之有年，每次主題都不同。有別於先前寶寶爬行比賽，今年第二度聚焦變裝秀，特別邀請局內父子檔邱元盈和邱瑞恩、兄弟檔藍炳智與藍炳裕，以及夫妻組陳立育及王涵妤、陳福泰與何玉婷等消防人員，穿著防疫、救護、水域救溺等服裝，展示消防工作的各種面貌。

現場活動另波高潮，就是親子消防變裝走秀，家長和小朋友發揮創意，結合消防知識、觀念，在服裝上精心打扮，不只打造迷你版消防車，還有人出動滅火器當道具，各組粉墨登場大秀創意。

林小姐帶著一雙兒女參加親子走秀，她說，家住壯圍消防隊附近，小朋友每天前往幼稚園途中都會經過，超級喜歡消防車，因此以此為模型做勞作，上頭還有擬真的消防設備的圖片。

另外，現場設有多個攤位，舉凡雲梯消防車搭乘體驗、防火宣導、緊急救護CPR教學、消防衣試穿，還有濃煙和繩索升降體驗等，不少親子看到都很興奮，排隊體驗、拍照留念。副縣長林建榮出席表示，希望透過宣導活動，從小扎根消防工作的重要性，同時呼籲鄉親，防災重於救災，離災優於防災，共同努力做好防災工作。

宜蘭縣政府消防局今天舉辦宣導活動，特別邀請局內消防人員，穿著防疫、救護等服裝，展示消防工作的各種面貌。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府消防局今天舉辦宣導活動，特別邀請局內消防人員，穿著防疫、救護等服裝，展示消防工作的各種面貌。記者林佳彣／攝影
民眾體驗搭乘雲梯消防車。記者林佳彣／攝影
民眾體驗搭乘雲梯消防車。記者林佳彣／攝影
小朋友體驗坐上消防重機。記者林佳彣／攝影
小朋友體驗坐上消防重機。記者林佳彣／攝影
消防局今天舉辦119消防節防火宣導活動，以「消防變裝秀，親子一起SHOW」為主題，大小朋友搞創意變裝，場面相當熱鬧。記者林佳彣／攝影
消防局今天舉辦119消防節防火宣導活動，以「消防變裝秀，親子一起SHOW」為主題，大小朋友搞創意變裝，場面相當熱鬧。記者林佳彣／攝影
現場設有多個攤位，包含防火宣導、濃煙和繩索升降體驗等，吸引不少民眾體驗。記者林佳彣／攝影
現場設有多個攤位，包含防火宣導、濃煙和繩索升降體驗等，吸引不少民眾體驗。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府消防局今天舉辦119消防節防火宣導活動。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府消防局今天舉辦119消防節防火宣導活動。記者林佳彣／攝影
現場設有多個攤位，包含防火宣導、濃煙和繩索升降體驗等，吸引不少民眾體驗。記者林佳彣／攝影
現場設有多個攤位，包含防火宣導、濃煙和繩索升降體驗等，吸引不少民眾體驗。記者林佳彣／攝影
消防局今天舉辦119消防節防火宣導活動，以「消防變裝秀，親子一起SHOW」為主題，大小朋友搞創意變裝。記者林佳彣／攝影
消防局今天舉辦119消防節防火宣導活動，以「消防變裝秀，親子一起SHOW」為主題，大小朋友搞創意變裝。記者林佳彣／攝影

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