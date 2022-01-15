日本火山浮石基隆撈起35噸 浮石小盆栽搶手還擬鋪步道

日本小笠原群島火山在去年8月噴發，造成多孔火山碎屑岩滿布周邊海域，形成海面上漂浮大量浮石，去年底浮石隨洋流、季風漂向新北、基隆等北部多個港口，基隆市各漁港打撈共35噸的浮石，產業展「燒腦」如何運用，做成盆栽、紀念品，很受歡迎，也考慮鋪設步道。

日本小笠原群島海底火山噴發，造成多孔火山碎屑岩滿布周邊海域，形成海面上漂浮大量浮石，浮石隨洋流、季風漂向新北、基隆等北部多個港口，曾造成許多船隻作業時，引擎吸入大量浮石，導致船隻受損問題。立委蔡適應曾建議漁業署以專案的方式，研擬天然災害補償，以及港口清理的作業機制，並速建立預警機制。

基隆市府產發處長黃健峰表示，各漁港打撈約35噸火山浮石，經過檢測浮石並沒有重金屬或有害物質，大家發想如何運用，因為質地堅硬、透水性高、適合鋪設步道使用。