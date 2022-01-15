林姿妙弊案風波後現身活動 支持者力挺「縣長加油」

宜蘭縣長林姿妙捲入弊案風波，前天遭約詢、昨天請回，2天均無公開行程。她今天原定也無公開行程，早上11點現身在三星鄉年度盛會「三星青蔥銀柳節暨農特產品行銷活動」。林姿妙表示，今天特別來感謝農民，被問及這兩天是否受影響，她感謝鄉親支持，也會認真打拚，相信司法會公正，接下來繼續打拚。

青蔥銀柳節是三星鄉年度大事，縣長林姿妙去年12月17日現身宣傳記者會，熱情邀請全國民眾來吃青蔥、賞銀柳，今明兩天為活動重頭戲。然而，林姿妙前天遭檢廉約詢，行程臨時異動，未出席當日安排的記者會後，迄今只有在配合調查時露臉，昨日和今天也無公開行程，青蔥銀柳節今早10點開幕典禮也未見其身影，是農業處長康立和代表出席。

正當在場貴賓致詞完，林姿妙現身上台致詞，為農民加油打氣。她簡單受訪表示，今天是來感謝農民，當被問及弊案事件，林姿妙回應，感謝鄉親都很支持，至於是否會擔心，她相信司法會公正，接下來就打拚做，這些大家都知道。

林姿妙今天氣色不錯，在現場開心與民眾打招呼、握手致意，對於合照也來者不拒，展現十足親和力，有人對她大喊「縣長加油。」結束後，她快步離開上車，臨走前對著窗外點頭致意。

其實，林姿妙今天也出席其他公開活動，早上9點半參加在中興文創園區的「歡樂宜蘭年」期前宣傳活動。不少民眾看到她，就對她大喊「縣長加油」、「我們支持妳」，林姿妙微笑點頭，並與民眾共同體驗爆米花。

至於過往宜蘭縣政府消防局舉辦活動，林姿妙幾乎會親自到場，今天早上9點半「119消防節」擴大防火宣導，則是由副縣長林建榮代表出席。