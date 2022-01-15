紅包來了！ 花蓮秀林鄉今起發放3000元振興禮金

疫情嚴重影響部落經濟，花蓮縣秀林鄉公所獲得代表會支持，今、明兩天發放振興消費禮金，每位鄉民可獲3000元，總計1萬6256人受惠，發放金額近5000萬元，鄉民們領得這筆「小紅包」，開心得不得了。

去年本土疫情爆發，疫情重創百業蕭條，偏鄉部落經濟更受衝擊。秀林鄉是原住民鄉鎮，許多部落族人被迫放無薪假或失業，生活陷入困境，去年6月一波家族群聚，更讓鄉民經濟雪上加霜。

秀林鄉代表會去年開會時，有鄉代提案發放振興禮金，經多次討論，鄉公所去年10月訂定自治條例，獲鄉代會同意，去年9月8日前設籍的鄉民不分年齡都可領取，預計花費4877萬7000元，從產業回饋金勻支。

鄉公所趕在過年前，今、明兩天在9村的村辦公室、多功能集會中心共15個地點發放，今天是北區和平、崇德、富世、秀林、景美5村，明天在文蘭、銅門，佳民和水源4村，

今天上午9時發放前，就有不少民眾到發放地點等候，有人幫家人代領一拿就是好幾包，開心得眉開眼笑，一名婦人拿著滿手紅包，笑說「要用來買點年貨給孩子吃」。鄉公所表示，若今、明無法配合，可以在5月2日前帶著證明文件，於秀林鄉圖書館上班時間前往領取。

秀林鄉長王玫瑰今天一早也赴各村關心發放狀況。她說，振興禮金發放政策是反映民意需求，疫情期間包括如代表會、村長聯誼會、部落組長、部落主席等，還有許多鄉民，都反映鄉民因疫情生活陷入困頓，需要紓困，因此去年在代表會的支持下，秀林鄉公所為了紓緩因疫情影響經濟生活的鄉親，決定發放振興消費禮金。

此外，去年疫情爆發後，秀林鄉公所立刻「啟動社福網路服務專案」，針對全鄉發放防疫與生活物資，也提供被隔離的鄉民「防疫補償金」，並雇用百餘位因疫情影響工作的族人擔任「防疫檢測站僱工」，加上今年秀林鄉將發放振興消費禮金3,000元，希望藉由一系列紓困措施幫助族人。