聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東「雙后」傳愛助弱勢 外國朋友感動：媽祖太有愛心
台東市東海龍門天聖宮繼去年辦理「2021台東媽祖文化祭」，邀集全台9大百年宮廟展開遶境除疫後，再次與北港朝天宮合作，今天在鐵花新聚落舉辦「愛你愛妳、雙后送暖」活動，弘揚媽祖慈悲救苦救難的精神。吸引近千民眾共襄盛舉，連外國朋友也感動。
東海龍門天聖宮指出，匯集各界資源發放物資助民活動，至今已持續超過十幾年的時間，今天除發放700多位已收到信函通知的中低收入戶老人，其中，北港朝天宮也捐出500份物資，給偏鄉地區弱勢及100份給議員李數奼協助綠島弱勢居民的發放。
「愛你愛妳、雙后送暖」活動早上9點半在鐵花新聚落登場，人潮絡繹不絕，現場除物資發放，同時也免費提供40攤位，協助在地小農販售農特產品，許多在地小能將自己栽種的農作及特色食品販售，每個攤位買氣熱烈，小農臉上喜悅心情表露無遺。
另不少民眾也跑去免費義剪，希望在新年有新氣象，還有人享受免費的推拿、放鬆身心，而舞台上的精采表演，頓時炒熱氣氛，相當熱鬧；現場異國香氛蠟燭DIY教學和稜轎腳也深受歡迎，其中，擲筊拿獎金比賽，吸引很多人躍躍欲試，擲最多聖杯的民眾更是開心抱走2000元現金。
主辦單位也免費提供平安餐給民眾享用，此外，春節將到來，也應景免費贈送春聯。不少外國朋友看到這麼多人聚集，也好奇來看看，現場工作人員解釋活動用意後，他們都很感動。來自日本的魯娜說：「原來台灣的媽祖這麼有愛心，傳遞正能量，太棒了」。
東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻與北港朝天宮董事長蔡咏鍀均表示，自新冠肺炎疫情蔓延後，國內各行各業受到影響，間接也衝擊到弱勢生活，農曆春節即將到來，為弘揚媽祖慈悲救苦救難的精神，東海龍門天聖宮與北港朝天宮共同集合各界資源助弱勢，喚起社會響應關懷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言