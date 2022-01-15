基隆2地下道明亮變身 昔陰暗漏水治安死角女性不敢走

基隆僅存的城隍廟前地下道及東岸廣場2處地下道，以前陰暗潮濕、磁磚破損和排水不佳漏水，常有街友常盤據，也是治安死角，晚間女性不敢走。市府去年5月進行改造計畫，下月可全部完工，除了變身為明亮潔淨的地下人行空間外，還有建築師進行空間設計，讓地下道不只是地下道，更是一個城市藝文空間。

兩座地下道預計2月28日完工，城隍廟前地下道完成90%，東岸廣場地下道也仍在積極施作當中。工務處提醒民眾，地下道施工期間採取全面封閉施工，請市民配合短期內的動線改道。

市府發現部分民眾不顧自身安全違規穿越馬路，與車流相互交織險象環生，已請警方強力取締，並呼籲用路人應配合導引改道，避免造成憾事。至於民眾關心的環境問題，環保局也與工務處討論各種清潔方案，並由設計師納入整個工程當中，方便環保局人員進行清潔，自然更能保持地下道的明亮潔淨。

位在基隆市中心的城隍廟前地下道及東岸廣場地下道，為民國60年代的產物，在當時「以車行為主」的，為保護人行安全，由地方團體所捐建，但年久失修。這幾年由於人本意識抬頭，市府陸陸續續封閉了孝二路地下道以及拆除忠一路上的陸橋，目前僅剩此二座地下道因忠一路孝二路車流量過於繁忙，因此市府乃改為大幅度的修繕改造，讓行人走起來能更安全更舒適。