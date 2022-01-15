豆渣再生成健康甜點 羅東居民研發美味「豆粕冰糕」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
社區居民動手製作「豆粕冰糕」。圖／宜蘭縣羅東鎮漢民社區發展協會提供
社區居民動手製作「豆粕冰糕」。圖／宜蘭縣羅東鎮漢民社區發展協會提供

隨著時代推進，製作豆腐、豆漿所剩的豆渣，鮮少作為動物飼料，往往以廚餘丟棄。宜蘭縣羅東鎮漢民社區發展協會發揮巧思，利用在地經營逾一甲子的宜正豆腐店所提供豆渣，製作出營養價值高、不甜膩的「豆粕冰糕」。

豆渣即是豆粕，富有營養價值高的膳食纖維，過往能作為飼料，餵養雞、鴨、豬等動物；然而飲食習慣的改變，民眾會將豆渣當作廚餘處理，或是為農作物施肥。

漢民社區居民因參加縣府的「社區營造員培訓計畫」，踏訪當地找到一家豆腐老店，將丟掉可惜的豆渣再生，做成健康甜點「豆粕冰糕」，如此還能達到廚餘減量的功效。

萬事起頭難，居民和老師認真研發豆粕冰糕的做法，加牛奶、綠豆仁，以及少許糖，透過一試再試，失敗至少10次，慢慢調整比例才終於成功，希望民眾購買豆腐之餘，也能帶些豆粕回家料理做點心。

該協會理事長郭素貞說，社大老師、社區營造員珍惜食材不浪費，將豆渣華麗變身成可口美食。她提到，本想說製作豆粕冰糕做公益義賣或安排課程，卻因近期疫情而暫緩計畫。

該協會理事長郭素貞說，社大老師、社區營造員珍惜食材不浪費，將豆渣華麗變身成可口美食，未來打算義賣豆粕冰糕或安排課程。圖／宜蘭縣羅東鎮漢民社區發展協會提供
該協會理事長郭素貞說，社大老師、社區營造員珍惜食材不浪費，將豆渣華麗變身成可口美食，未來打算義賣豆粕冰糕或安排課程。圖／宜蘭縣羅東鎮漢民社區發展協會提供
社區居民動手製作「豆粕冰糕」。圖／宜蘭縣羅東鎮漢民社區發展協會提供
社區居民動手製作「豆粕冰糕」。圖／宜蘭縣羅東鎮漢民社區發展協會提供
社大老師與漢民社區居民研發，將豆渣變身成「豆粕冰糕」。圖／宜蘭縣羅東鎮漢民社區發展協會提供
社大老師與漢民社區居民研發，將豆渣變身成「豆粕冰糕」。圖／宜蘭縣羅東鎮漢民社區發展協會提供

廚餘 社區營造 甜點

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