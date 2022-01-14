花蓮市公所年前發放愛心禮券 方便千餘關懷戶採買年貨

春節將屆，花蓮市公所將於17日起發放愛心禮券給弱勢戶，預計送出129萬元，共1233關懷戶受惠。市長魏嘉賢今天偕多位市民代表到大賣場示範使用愛心禮券，希望收到禮券的市民順利採買日用品好過年。

花蓮市公所與花蓮愛心文化藝術基金會合作，3年前將愛心年菜轉換為愛心禮券，在春節前發送給低收及中低收入戶。今年共有1233戶受惠，每戶每人發給500元禮券，最多以5口為限，17日起將由里幹事協助發放。

市長魏嘉賢今天與公所主祕翁美華，偕市代會正副主席蘇美珠、李振瑋，以及江如玲、胡仁順、蔡翼鍾、謝豪杰、林百瑞、蕭民隆、平島．部定等多位市代，一同到愛心禮券可使用的家樂福花蓮店，示範如何選購日用品。

魏嘉賢等人推著掛有「虎年送暖」、「幸福寅春」吉祥招牌的推車逛商店，他說，衛生紙、白米、泡麵等生活物資，或是糖果、餅乾等過年零食，都可以用禮券購買，但是不可以用來購買菸酒。

魏嘉賢表示，因為提供愛心年菜的團體愈來愈多，因此3年前將愛心年菜轉為禮券發放，也放寬資格，列入3口以下低收入戶或中低收入戶的家庭也能享受這項福利。