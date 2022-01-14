不是受阻就是太窄不友善 基隆南榮路人行道將整體改善

基隆市南榮路兩側沿線路廊人行空間狹小、民眾反映人車爭道、地面破損、隧道老舊、護欄材質鋒利危險等問題，議員童子瑋表示，很多長者和學童上下課時會經過，應盡早改善。市府說，已針對整條南榮路完成人行道整體規畫，向營建署申請400萬計畫經費，經費到位後即可改善。

住南榮路靠近基隆隧道兩側居民說，大部分路段欠缺完整人行道，行人通行幾乎沒路可走，有的地方會撞到電線桿，有的路旁和騎樓停滿汽車，行人處處受阻不友善。尤其基隆隧道的人行空間淨寬只有75公分，連1公尺都不到，很不方便而且危險，對行人十分不友善。居民說，平時有不少耳者和學童會經過隧道，不小心還會被勾到護欄，希望拓寬人行道。

童子瑋今天表示，南榮路兩側沿線路廊人行空間狹小，導致人車爭道、地面破損、隧道老舊、護欄材質鋒利等問題，他去年底質詢時就要求市政府應立即針對整條南榮路著手規畫人行道，還給民眾一條舒適安全回家的路。日前會同市府工務處、仁愛區公所前往會勘，市府已經針對整條南榮路完成人行道整體規畫改善。

童子瑋指出，市府已向內政部營建署申請計畫經費，隧道內護欄則確定將會更換為安全材質，後續也會持續研議車道和人行道的配置，請民眾安心。

童子瑋還說，一座城市的核心是人，唯有以人為本、用心思考、行動向前，才能帶動城市的發展，希望未來能搭建一套完善的步道系統，將各個特色街區、魅力港景通通串連在一起，讓基隆成為人本友善的「15分鐘城市」。