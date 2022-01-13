礦石特別稅漲幅過大遭業者控訴 花縣府接連敗訴

花蓮縣府開徵礦石特別稅遭業者控漲幅過大，縣府多次訴訟攻防接連敗訴、駁回，去年議會通過最新自治條例也「卡關」財政部。縣府表示，會再提上訴、再審，委請律師聲請釋憲。

花蓮縣府從民國98年起訂定礦石稅自治條例，依地方稅法通則規定，最長開徵年限4年，屆滿後自動廢止，縣府須重新訂定自治條例才能開。。從最早每公噸新台幣4元，逐步調整；105年徵收稅額自每公噸10元升至70元，引起部分業者不滿。

福安礦業公司認為違反地方稅法通則調漲30%上限規定，向縣府提復查、訴願均遭駁回；業者不服提行政訴訟，多件官司訴訟多年，縣府近日分別被最高行政法院、台北高等行政法院判敗訴。

判決書指出，法官認為地方稅法通則第4條第1項，除印花稅、土地增值稅外，直轄市政府、縣市政府調高地方稅原規定稅率（額），以30%為上限，不管中央立法或地方制定自治條例課徵，都應受此限制。

花蓮縣地方稅務局長呂玉枝今天重申，礦石稅自治條例是依地方稅法通則第3條開徵特別稅，理應不受調漲上限30%限制，且經縣議會審查通過，送財政部備查，完全符合程序。

對於判決結果，呂玉枝表示，應是法律見解有所不同，經縣府討論，會再提上訴和再審，也委任律師聲請釋憲。

不過，縣府去年重新訂定的「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」，經縣議會審查通過後，去年10月底循程序送財政部備查，待同意後可公布實施，至今仍沒有下文。

呂玉枝表示，以往送審到公布實施約2個月，「這次確實比較慢」，到目前還沒開審查會，自前一版礦石稅自治條例去年7月屆滿至今6個月空窗期，估計縣府至少損失約5億元稅收。