宜蘭在地企業捐6500萬元 打造羅運地標全齡風雨樂活館

宜蘭縣羅東運動公園設施多元，卻缺乏室內活動空間，尤其當地多雨天氣，不少銀髮族、小朋友只能擠在附近北成橋下運動。宜蘭在地企業薛長興集團回饋社會，捐贈縣府6500萬元，在羅東運動公園興建「全齡風雨樂活館」，今天舉辦簽約儀式，由副縣長林建榮、薛長興集團董事長薛敏誠簽署合作協議書。

全齡風雨樂活館將座落在羅東運動公園游泳池旁大草坪，規劃為有雨遮的半開放式多功能運動空間，結合滑梯、爬網，以及轉盤等各式遊具，廣場空地還能從事健康操、土風舞等老少閒宜的活動。

薛長興集團捐贈縣府6500萬元興建該館，董事長薛敏誠表示，公司在地經營超過50年，「根在羅東、根在宜蘭」，當企業有成時，回饋鄉里事件有意義的事。他也希望發揮拋磚引玉的效果，帶動其他有共同理念的企業發揮善心，為社會多盡份心力。

副縣長林建榮說，薛長興集團多年來善盡企業對社會的責任，不只捐贈消防車等許多公益事，此次也捐大筆經費興建該館，縣府對此表示相當感謝。