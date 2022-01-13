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最美上學木棧道改鋪瀝青 台東縣府：考量民眾安全

中央社 / 台東縣13日電

台東市山海鐵馬道馬蘭舊站到中興路段的木棧道破損，台東縣政府將拆除改鋪上瀝青，地方指缺乏美感出現反彈聲浪。縣府表示，是考量民眾安全通行和材料運輸成本。

台東市山海鐵馬道是學生上學及民眾運動步道，尤其是新生國中前後路段被稱為「台東最美上學木棧道」，也是許多觀光客來台東騎自行車的重要景點。

最近台東縣政府貼上公告，從馬蘭舊站到中興路段約1公里木棧道1月底前將拆除木棧道、維修改鋪瀝青。附近民眾認為改成瀝青缺乏美感，紛紛向民意代表陳情，希望保留原有木棧道。

台東縣議員林參天今天告訴中央社記者，這段木棧道已使用20多年，民眾踩踏木棧散步、上下學、路跑運動，已成在地生活日常，棧木腐朽就應更換維修，改鋪AC瀝青讓地方居民無法接受，民眾已開始連署向縣府抗議，將要求縣政府重新規劃、不可貿然施工。

立法委員劉櫂豪也在臉書貼文表示，台東舊鐵道木棧鐵馬道是台東市區珍貴的綠廊道，不僅保留歷史記憶，也常有野鳥出沒，從上學到晚間散步，定期維護的舊鐵道比起瀝青，對膝蓋更加友善健康。他建議縣長饒慶鈴「慢經濟應從維護好木棧道做起，而不是修建成毫無特色的AC瀝青。」

台東縣政府建設處長許瑞貴接受中央社記者訪問時回應，木棧道現在多為國外進口，除目前航運塞港問題外，運輸成本也不符合綠能減碳相關標準。

許瑞貴表示，台東即將進入超高齡社會，塑造友善環境是大家共同目標，他遇過好多次老人家陳情，表示木棧道的拼排做法容易造成摔倒或是輪椅行進不易，想好好散步卻走得心驚膽顫。

許瑞貴進一步說明，鐵道木棧是居民日常很重要的一部分，經多方討論後，將山海鐵馬道分為兩種性質，一個是「與民共生」性質，從博愛路到新生國中段，保留木棧道；另一個是「安全通行性質」，從馬蘭舊站到中興路段，以健走、自行車、慢跑為主，因此改為瀝青鋪設。

台東 鐵道 自行車

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