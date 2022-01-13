快訊

曾偷打新冠疫苗...禾馨醫療再爆詐保數百萬 「客製化」孕婦醫療證明

防建商養地！央行祭購地貸款新規 「18個月」內沒動工加碼計息

立委議員攜手企業送150床棉被 助基隆弱勢天冷要蓋暖

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
立委、議員攜手企業送150床棉被，助基隆弱勢天冷要蓋暖。圖／蔡適應提供
立委、議員攜手企業送150床棉被，助基隆弱勢天冷要蓋暖。圖／蔡適應提供

過年要到了加上冷氣團報到，立委蔡適應基隆市議員陳宜今天辦寒冬送暖公益活動，結合台灣萬事達金流股份有限公司、基隆市警察局第二分局，贈送150床棉被給社福團體跟弱勢家庭及幫助需要的民眾，在寒冷的夜裡可以蓋得暖暖的。

台灣萬事達金流股份有限公司副董事長胡世均說，謝謝蔡適應與陳宜舉辦有意義的活動，關心婦幼弱勢，對家庭送暖，希望來把愛心傳遞出去。

蔡適應表示，感謝胡世均善舉，希望藉由這個小小的善心舉動拋磚引玉、讓大家一起發揮力量，將愛心暖心傳播給需要的市民朋友。

陳宜說，每年都會舉辦多次愛心物資發放給信義區有需要的市民，今年當然也不例外，她會繼續照顧信義區需要被關懷的家庭和弱勢族群，感謝集結150份愛心棉被溫暖社會。

另外，住在深澳坑山區的弱勢家庭，則由基隆市警察局員警協助送棉被到家中。

立委、議員攜手企業送150床棉被，助基隆弱勢天冷要蓋暖。圖／蔡適應提供
立委、議員攜手企業送150床棉被，助基隆弱勢天冷要蓋暖。圖／蔡適應提供
立委、議員攜手企業送150床棉被，助基隆弱勢天冷要蓋暖。圖／蔡適應提供
立委、議員攜手企業送150床棉被，助基隆弱勢天冷要蓋暖。圖／蔡適應提供

愛心 蔡適應 基隆

延伸閱讀

林智堅嗆立委防疫期間趴趴走 高虹安：顯示無知與傲慢

送弱勢挺孤老 台電基隆區處員工文創作品義賣

影／兒女幫長輩頂寒風排第3劑 基隆有醫院大排長龍

基隆嬰幼兒借閱證 美展作品「徬徨少年時」當卡面

相關新聞

登山團6人突遭蜂螫 直升機吊掛送醫暫無大礙

今天一行11人登山團體預計前往攀爬大檜山，卻在花蓮萬榮鄉西林村往二子溫泉路上，不明原因遭蜂螫，有6人遭蜂螫、2人昏迷，林...

年前大掃除 花蓮市中山地下道14日晚10時起封路清洗

花蓮市公所維護市區交通環境，在農曆年前加強市容整潔，重要道路中山路地下道將於14日晚間10時起封閉清洗，到15日清晨6時...

壽豐鄉農會推年節禮盒 有機蔬菜箱銷量成長20％

花蓮壽豐鄉農會今年推出多6項禮盒，不但有火鍋料、年糕組合，還有每年最多人搶購的有機蔬菜箱，約300組提供消費者線上訂購，...

礦石稅官司花蓮縣府二連敗 將提上訴再審並聲請釋憲

花蓮縣政府被控礦石稅漲幅過大，去年2月遭台北高等法院判決敗訴，縣府提上訴，近日被最高行政法院駁回，北高行同時間就業者提告...

基隆嬰幼兒借閱證 今年選用徬徨少年時

基隆推動育兒資源及圖書閱讀整合方案，民眾為新生兒辦出生登記時，可獲贈閱讀禮袋，還能辦出生年限定版閱讀借閱證。文化局今公布...

防鳥害 花蓮農改場感知雷射驅鳥

花蓮農業改良場研發「農用感知驅鳥裝置」，利用綠色雷射光驅離鳥類，採控制雷射亂數掃射，搭配影像辨識功能強化驅離效果，經實驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。