立委議員攜手企業送150床棉被 助基隆弱勢天冷要蓋暖
過年要到了加上冷氣團報到，立委蔡適應與基隆市議員陳宜今天辦寒冬送暖公益活動，結合台灣萬事達金流股份有限公司、基隆市警察局第二分局，贈送150床棉被給社福團體跟弱勢家庭及幫助需要的民眾，在寒冷的夜裡可以蓋得暖暖的。
台灣萬事達金流股份有限公司副董事長胡世均說，謝謝蔡適應與陳宜舉辦有意義的活動，關心婦幼弱勢，對家庭送暖，希望來把愛心傳遞出去。
蔡適應表示，感謝胡世均善舉，希望藉由這個小小的善心舉動拋磚引玉、讓大家一起發揮力量，將愛心暖心傳播給需要的市民朋友。
陳宜說，每年都會舉辦多次愛心物資發放給信義區有需要的市民，今年當然也不例外，她會繼續照顧信義區需要被關懷的家庭和弱勢族群，感謝集結150份愛心棉被溫暖社會。
另外，住在深澳坑山區的弱勢家庭，則由基隆市警察局員警協助送棉被到家中。
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