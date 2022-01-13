快訊

曾偷打新冠疫苗...禾馨醫療再爆詐保數百萬 「客製化」孕婦醫療證明

防建商養地！央行祭購地貸款新規 「18個月」內沒動工加碼計息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登山團6人突遭蜂螫 直升機吊掛送醫暫無大礙

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
因山區路途遙遠，花蓮縣消防局通報空勤總隊直升機救援。圖／空勤總隊第一大隊第三隊提供
因山區路途遙遠，花蓮縣消防局通報空勤總隊直升機救援。圖／空勤總隊第一大隊第三隊提供

今天一行11人登山團體預計前往攀爬大檜山，卻在花蓮萬榮鄉西林村往二子溫泉路上，不明原因遭蜂螫，有6人遭蜂螫、2人昏迷，林姓登山客緊急用衛星電話報案，消防局獲報後派員前往，並通報空勤總隊直升機，出動2架次直升機，將5人吊掛送慈濟醫院，另1人症狀較輕，決定徒步下山就醫。

消防局第二大隊長王明忠表示，消防局在上午10點58分，接獲民眾報案，有一行11人組團上山爬大檜山，預定行程是1月13日至16日共4天，其中有6人遭蜂螫，消防局緊急派遣8車16人前往救援。

遭蜂螫的6人請空勤直升機吊掛，第一梯掛載2人、第二梯次載3人，另1人情況不嚴重，與消防局人員一同步行下山，昏迷的2人幸好都有恢復意識，目前暫無大礙。

空勤總隊第一大隊第三隊指出，抵達現場後，由2名特搜人員及1名救護人員分批吊掛出艙，對傷患檢傷分類及緊急救護，立即將2名已昏迷女性患者，以吊籃方式吊掛進艙，後送德興棒球場，由地面救護人員後送慈濟醫院。

考量花蓮地區天氣轉差，直升機立即接續起飛至二子山溫泉目標區，吊掛傷勢較輕的患者，分別為1名男性、2名女性，送往門諾醫院壽豐分院，其餘人員經救護人員評估無需送醫。

有11人登山隊伍預計爬花蓮大檜山，沒想到有6人慘遭蜂螫，送醫後幸無大礙。圖／空勤總隊第一大隊第三隊提供
有11人登山隊伍預計爬花蓮大檜山，沒想到有6人慘遭蜂螫，送醫後幸無大礙。圖／空勤總隊第一大隊第三隊提供

直升機 患者 溫泉

延伸閱讀

花蓮6山友二子山溫泉遭蜂螫 空勤出動救援送醫

花蓮二子溫泉6人遭蜂螫 2人昏迷

新店大賣場舉辦防災演練 消防局動員55人指導救災

以色列空軍直升機地中海演習墜毀 2死1傷

相關新聞

登山團6人突遭蜂螫 直升機吊掛送醫暫無大礙

今天一行11人登山團體預計前往攀爬大檜山，卻在花蓮萬榮鄉西林村往二子溫泉路上，不明原因遭蜂螫，有6人遭蜂螫、2人昏迷，林...

年前大掃除 花蓮市中山地下道14日晚10時起封路清洗

花蓮市公所維護市區交通環境，在農曆年前加強市容整潔，重要道路中山路地下道將於14日晚間10時起封閉清洗，到15日清晨6時...

壽豐鄉農會推年節禮盒 有機蔬菜箱銷量成長20％

花蓮壽豐鄉農會今年推出多6項禮盒，不但有火鍋料、年糕組合，還有每年最多人搶購的有機蔬菜箱，約300組提供消費者線上訂購，...

礦石稅官司花蓮縣府二連敗 將提上訴再審並聲請釋憲

花蓮縣政府被控礦石稅漲幅過大，去年2月遭台北高等法院判決敗訴，縣府提上訴，近日被最高行政法院駁回，北高行同時間就業者提告...

基隆嬰幼兒借閱證 今年選用徬徨少年時

基隆推動育兒資源及圖書閱讀整合方案，民眾為新生兒辦出生登記時，可獲贈閱讀禮袋，還能辦出生年限定版閱讀借閱證。文化局今公布...

防鳥害 花蓮農改場感知雷射驅鳥

花蓮農業改良場研發「農用感知驅鳥裝置」，利用綠色雷射光驅離鳥類，採控制雷射亂數掃射，搭配影像辨識功能強化驅離效果，經實驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。