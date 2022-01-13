登山團6人突遭蜂螫 直升機吊掛送醫暫無大礙

今天一行11人登山團體預計前往攀爬大檜山，卻在花蓮萬榮鄉西林村往二子溫泉路上，不明原因遭蜂螫，有6人遭蜂螫、2人昏迷，林姓登山客緊急用衛星電話報案，消防局獲報後派員前往，並通報空勤總隊直升機，出動2架次直升機，將5人吊掛送慈濟醫院，另1人症狀較輕，決定徒步下山就醫。

消防局第二大隊長王明忠表示，消防局在上午10點58分，接獲民眾報案，有一行11人組團上山爬大檜山，預定行程是1月13日至16日共4天，其中有6人遭蜂螫，消防局緊急派遣8車16人前往救援。

遭蜂螫的6人請空勤直升機吊掛，第一梯掛載2人、第二梯次載3人，另1人情況不嚴重，與消防局人員一同步行下山，昏迷的2人幸好都有恢復意識，目前暫無大礙。

空勤總隊第一大隊第三隊指出，抵達現場後，由2名特搜人員及1名救護人員分批吊掛出艙，對傷患檢傷分類及緊急救護，立即將2名已昏迷女性患者，以吊籃方式吊掛進艙，後送德興棒球場，由地面救護人員後送慈濟醫院。