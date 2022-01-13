年前大掃除 花蓮市中山地下道14日晚10時起封路清洗

花蓮市公所維護市區交通環境，在農曆年前加強市容整潔，重要道路中山路地下道將於14日晚間10時起封閉清洗，到15日清晨6時才會恢復開放，現場將有人員指揮，市公所呼籲用路人配合繞道。

為了維護市區環境，花蓮市公所每年農曆年前都會在市區的橋梁、道路、街頭裝置藝術等公共空間執行清潔工作。北濱外環道日前已經完成封路清潔，緊接著市區要道中山路地下道也將從14日晚間起封路，執行路面及牆面等清洗作業，市公所已在周邊路段放置告示牌，提醒用路人注意並改道。