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年前大掃除 花蓮市中山地下道14日晚10時起封路清洗

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市中山路地下道是市區要道，車流量龐大。記者王燕華／攝影
花蓮市中山路地下道是市區要道，車流量龐大。記者王燕華／攝影

花蓮市公所維護市區交通環境，在農曆年前加強市容整潔，重要道路中山路地下道將於14日晚間10時起封閉清洗，到15日清晨6時才會恢復開放，現場將有人員指揮，市公所呼籲用路人配合繞道。

為了維護市區環境，花蓮市公所每年農曆年前都會在市區的橋梁、道路、街頭裝置藝術等公共空間執行清潔工作。北濱外環道日前已經完成封路清潔，緊接著市區要道中山路地下道也將從14日晚間起封路，執行路面及牆面等清洗作業，市公所已在周邊路段放置告示牌，提醒用路人注意並改道。

市公所表示，中山地下道是用路人最常使用的道路，每天車流量龐大，來往車輛排放廢氣排放加上日曬雨淋，使得地下道牆面滿是汙垢，影響市容環境。考量該路段車流量大，特意選在夜間的交通離峰期執行清洗作業，屆時也會搭配交通管制，預定8小時完成清潔作業，15日清晨6時恢復通行。

花蓮市公所將於14日晚間10時起，封閉中山路地下道執行清洗作業，呼籲用路人屆時改道。記者王燕華／攝影
花蓮市公所將於14日晚間10時起，封閉中山路地下道執行清洗作業，呼籲用路人屆時改道。記者王燕華／攝影

花蓮 廢氣排放

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