壽豐鄉農會推年節禮盒 有機蔬菜箱銷量成長20％

花蓮壽豐鄉農會今年推出多6項禮盒，不但有火鍋料、年糕組合，還有每年最多人搶購的有機蔬菜箱，約300組提供消費者線上訂購，光是蔬菜箱銷量就成長20％。不過每到過年前物流宅配易塞車，農會提醒，請民眾最晚在1月20日前訂購，才能收到品質最好的農特產品。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥表示，今年年貨有6項商品，包含「福虎生豐」肉多多組合、「福虎賀歲」開運鍋組合、「長壽豐沛」健康宅配箱、「鴻運糕照」賀歲伴手禮盒、圓滿伴手禮盒，以及顧客自行搭配組合。

黃啟祥說，組合有跟漁會合作的漁產，以及馬告風味香腸、鹹豬肉、火鍋肉片等，過年期間應景禮盒則是推出黑糯米年糕、3種特色的蘿蔔糕，主打壽豐鄉生產的有機蔬菜箱禮盒，價格都在1千元以內。

他提醒，在重要節日要贈送外縣市的親朋好友，建議在1月20日前訂購，以免宅配塞車，導致新鮮農產品過了最佳賞味期，品質可能沒辦法保證；若是花蓮的鄉親，最晚也要在25日前訂購，才來得及買到有機農產品。

黃啟祥表示，農會宅配箱業務量逐年提升，有機蔬菜宅配跟去年比較，今年成長20％。由於宅配箱有會員制，必須先保障會員的權益，會盡力將有機蔬菜提供給其他消費者，有興趣的民眾，可上壽豐鄉農會官網查詢。