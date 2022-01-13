礦石稅官司花蓮縣府二連敗 將提上訴再審並聲請釋憲

花蓮縣政府被控礦石稅漲幅過大，去年2月遭台北高等法院判決敗訴，縣府提上訴，近日被最高行政法院駁回，北高行同時間就業者提告部分撤銷縣府訴願和復查決定，花蓮縣府「二連敗」。對此，地方稅務局長呂玉枝說，應是法律見解不同，會再提上訴、再審，也已委請律師要聲請釋憲。

縣府從民國98年起依地方稅法通則制訂礦石稅自治條例，最長開徵年限4年，期限屆滿自動廢止，再重新訂定自治條例；最早的礦石稅為每公噸4元，之後逐步調漲。

縣府105年將礦石稅從每噸10元一口氣調漲到70元，福安礦業認為超過法定上限30%規定，申請復查、訴願，均遭縣府駁回，業者不服再到台北行政法院打行政訴訟，縣府去年初被判敗訴，向最高行提起上訴，福安也向北高行提起行政訴訟，兩件官司近日宣判，都是縣府敗訴。

依據判決書，縣府敗訴理由，仍是法官認為地方稅法通則第4條第1項，除印花稅、土地增值稅外，直轄市政府、縣市政府調高地方稅原規定稅率（額）， 以30％為上限，不管中央立法或地方制定自治條例課徵，都應受此限制。

花蓮縣政府地方稅務局長呂玉枝表示，礦石稅自治條例是依地方稅法通則第3條開徵的特別稅，理應不受調漲上限30%限制，且由縣議會審查通過，再送財政部備查，經過中央實質審查同意才公布實施，完全符合程序；縣府認為是法律見解有所不同，會再提上訴和再審，另也已委任律師要聲請釋憲。

此外，縣議會去年10月表決通過新版礦石稅自治條例，不再是一口價，改依開採量開徵每公噸50到70元，去年10月底送財政部備查，尚無下文。

「確實比較慢」，呂玉枝說，以往送審到公布實施約2個月，但這次到目前還未開審查會，可能還要徵詢其他部會意見、蒐集資料等，時程較久，待財政部同意備查就可馬上公布實施。因前一版自治條例在去年7月底自動廢止，目前處於空窗期，至少損失半年約5億元稅收。