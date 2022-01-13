快訊

陳庭妮認愛胡宇威 9年緋聞圓滿曬鑽戒：ToGetHer

小提琴家林昭亮妻女施打3劑疫苗仍感染Omicron 發病2天痊癒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

礦石稅官司花蓮縣府二連敗 將提上訴再審並聲請釋憲

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府訂定自治條例向礦石業者收稅，但因漲幅過大，遭業者提告，兩件礦石稅官司近日都判決縣府敗訴。圖／報系資料照
花蓮縣府訂定自治條例向礦石業者收稅，但因漲幅過大，遭業者提告，兩件礦石稅官司近日都判決縣府敗訴。圖／報系資料照

花蓮縣政府被控礦石稅漲幅過大，去年2月遭台北高等法院判決敗訴，縣府提上訴，近日被最高行政法院駁回，北高行同時間就業者提告部分撤銷縣府訴願和復查決定，花蓮縣府「二連敗」。對此，地方稅務局長呂玉枝說，應是法律見解不同，會再提上訴、再審，也已委請律師要聲請釋憲

縣府從民國98年起依地方稅法通則制訂礦石稅自治條例，最長開徵年限4年，期限屆滿自動廢止，再重新訂定自治條例；最早的礦石稅為每公噸4元，之後逐步調漲。

縣府105年將礦石稅從每噸10元一口氣調漲到70元，福安礦業認為超過法定上限30%規定，申請復查、訴願，均遭縣府駁回，業者不服再到台北行政法院打行政訴訟，縣府去年初被判敗訴，向最高行提起上訴，福安也向北高行提起行政訴訟，兩件官司近日宣判，都是縣府敗訴。

依據判決書，縣府敗訴理由，仍是法官認為地方稅法通則第4條第1項，除印花稅、土地增值稅外，直轄市政府、縣市政府調高地方稅原規定稅率（額）， 以30％為上限，不管中央立法或地方制定自治條例課徵，都應受此限制。

花蓮縣政府地方稅務局長呂玉枝表示，礦石稅自治條例是依地方稅法通則第3條開徵的特別稅，理應不受調漲上限30%限制，且由縣議會審查通過，再送財政部備查，經過中央實質審查同意才公布實施，完全符合程序；縣府認為是法律見解有所不同，會再提上訴和再審，另也已委任律師要聲請釋憲。

此外，縣議會去年10月表決通過新版礦石稅自治條例，不再是一口價，改依開採量開徵每公噸50到70元，去年10月底送財政部備查，尚無下文。

「確實比較慢」，呂玉枝說，以往送審到公布實施約2個月，但這次到目前還未開審查會，可能還要徵詢其他部會意見、蒐集資料等，時程較久，待財政部同意備查就可馬上公布實施。因前一版自治條例在去年7月底自動廢止，目前處於空窗期，至少損失半年約5億元稅收。

花蓮 律師 釋憲

延伸閱讀

殺兒女自誇「99分的媽」可教化逃死 改無期嫌重再上訴

涉毒判刑懷疑友人檢舉他 高雄男開槍打死好友判14年

新竹喝好水！民團遞交條例草案 催促市府公布立法流程

地方萊劑零檢出自治條例被中央指無效 222憲法法庭辯論

相關新聞

壽豐鄉農會推年節禮盒 有機蔬菜箱銷量成長20％

花蓮壽豐鄉農會今年推出多6項禮盒，不但有火鍋料、年糕組合，還有每年最多人搶購的有機蔬菜箱，約300組提供消費者線上訂購，...

礦石稅官司花蓮縣府二連敗 將提上訴再審並聲請釋憲

花蓮縣政府被控礦石稅漲幅過大，去年2月遭台北高等法院判決敗訴，縣府提上訴，近日被最高行政法院駁回，北高行同時間就業者提告...

基隆嬰幼兒借閱證 今年選用徬徨少年時

基隆推動育兒資源及圖書閱讀整合方案，民眾為新生兒辦出生登記時，可獲贈閱讀禮袋，還能辦出生年限定版閱讀借閱證。文化局今公布...

防鳥害 花蓮農改場感知雷射驅鳥

花蓮農業改良場研發「農用感知驅鳥裝置」，利用綠色雷射光驅離鳥類，採控制雷射亂數掃射，搭配影像辨識功能強化驅離效果，經實驗...

宜蘭長者存健康點數 開心換用品

宜蘭縣政府啟動「健康存錢筒・愛的零用金」計畫，柑仔店行動車昨日亮相，縣府透過累積點數，鼓勵中高齡者參加社區健康促進課程及...

台東社會處 為獨居老人用電安檢

台東縣社會處攜手台東電氣裝修職業工會，為縣內187名中高危機獨居長輩檢查居家線路，發現許多長輩家中線路破損，甚至燒融變形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。