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宜蘭營養午餐「監廚、監食」校長與家長提早30分先用餐
為強化宜蘭縣營養午餐衛生安全，縣府今天召開「宜蘭縣學校午餐管理精進措施暨增能演練研討會」，會中決定各校校長帶領主任、午餐秘書及家長代表共同組成「查驗小組」，每天在學生吃營養午餐前的半小時，由小組成員先用餐，為學生的食安把關。
疫情期間，縣內有些營養午餐團膳業者工作人員換新手，操作不順，導致接連出包，縣政府今天邀集各校開會討論如何加強管理學校的營養午餐品質。
縣政府教育處表示，其實有些校長經常在學校與學生吃一樣的營養午餐，今後查驗小組成員中，校長、主任與午餐秘書每天至少必須有1人代表，提早半小時用餐，又以校長為優先；家長會成員則是輪流，每天也會有1名家長到學校，提早半小時用餐。
也就是查驗小組成員中，校方代表與家長代表每天至少各有1人先食用營養午餐沒問題後，再供應給其他的師生食用。
針對縣內3家團膳業者的中央廚房，每天會有營養師前往駐點稽查，縣政府針對學校營養午餐聯合稽查頻率，從過去的每個月1次提升到3次，透過「監廚、監食」的方式，為學生的食安加強把關。
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