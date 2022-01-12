快訊

獨／他赴景美醫院打流感疫苗卻被接種高端 第3劑還要多等91天

航空迷拍到F-16V戰機失事前影像 疑墜海前飛官昏迷失能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭營養午餐「監廚、監食」校長與家長提早30分先用餐

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府教育處今天召開營養午餐演練研討會，為學生的食安把關。圖／縣府提供
宜蘭縣政府教育處今天召開營養午餐演練研討會，為學生的食安把關。圖／縣府提供

為強化宜蘭營養午餐衛生安全，縣府今天召開「宜蘭縣學校午餐管理精進措施暨增能演練研討會」，會中決定各校校長帶領主任、午餐秘書及家長代表共同組成「查驗小組」，每天在學生吃營養午餐前的半小時，由小組成員先用餐，為學生的食安把關。

疫情期間，縣內有些營養午餐團膳業者工作人員換新手，操作不順，導致接連出包，縣政府今天邀集各校開會討論如何加強管理學校的營養午餐品質。

縣政府教育處表示，其實有些校長經常在學校與學生吃一樣的營養午餐，今後查驗小組成員中，校長、主任與午餐秘書每天至少必須有1人代表，提早半小時用餐，又以校長為優先；家長會成員則是輪流，每天也會有1名家長到學校，提早半小時用餐。

也就是查驗小組成員中，校方代表與家長代表每天至少各有1人先食用營養午餐沒問題後，再供應給其他的師生食用。

針對縣內3家團膳業者的中央廚房，每天會有營養師前往駐點稽查，縣政府針對學校營養午餐聯合稽查頻率，從過去的每個月1次提升到3次，透過「監廚、監食」的方式，為學生的食安加強把關。

宜蘭縣政府決定各校校長帶領主任、午餐秘書及家長代表共同組成「查驗小組」，每天在學生吃營養午餐前的半小時，由小組成員先用餐，為食安把關。圖／縣府提供
宜蘭縣政府決定各校校長帶領主任、午餐秘書及家長代表共同組成「查驗小組」，每天在學生吃營養午餐前的半小時，由小組成員先用餐，為食安把關。圖／縣府提供

營養午餐 食安 宜蘭

延伸閱讀

把關學生食安 宜蘭縣推動校方先試吃營養午餐

宜蘭中高齡者參加健康課程 累積點數換生活用品

宜蘭船主欠30萬元勞健保及罰款 被查封上千萬漁船

竹縣推聰明營養午餐 健腦食材入菜讓學童票選菜單

相關新聞

宜蘭營養午餐「監廚、監食」校長與家長提早30分先用餐

為強化宜蘭縣營養午餐衛生安全，縣府今天召開「宜蘭縣學校午餐管理精進措施暨增能演練研討會」，會中決定各校校長帶領主任、午餐...

欣欣水泥捐花蓮榮家百萬元新型火警系統 大幅提升安全

照護300多位榮民及一般長者的花蓮榮民之家，是東部最大老人養護機構，院區怡心堂消防火警設備已逾15年，相當老舊；在地的欣...

花蓮太魯閣入境隨俗燒烤 傳承煙燻法推廣慢食好味道

花蓮縣有6大原住民族群，原住民族靠山吃山、靠海吃海，食在地、食當季的傳統文化，與國際慢食潮流相符合。花蓮縣政府推動原住民...

宜蘭鼓勵中高齡「存健康、換點數」 柑仔店行動車今亮相

宜蘭縣政府啟動「健康存錢筒‧愛的零用金」計畫，柑仔店行動車今天亮相，縣府透過累積點數方式，鼓勵中高齡者參加社區健康促進課...

阿嬤家插座燒融了！台東縣府助獨居長輩舊屋線路檢修

台東縣社會處日前邀請台東電氣裝修工會，為縣內187名中高危機獨居長輩，做居家線路檢查、更換，工作人員發現部分長輩家中線路...

台東91文健站創意無限 饒慶鈴跟著「玩嗨」不想走！

行政院原住民族委員會今天在台東舉辦「111年部落文化健康站『部老』運動會競賽暨原住民業務宣導活動」，全縣91個文化健康站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。