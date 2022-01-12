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花蓮農改場開發雷射驅鳥器 減低農民困擾與成本

中央社 / 花蓮縣12日電

田間鳥害向來是農友最為頭痛問題之一，花蓮農改場開發雷射驅鳥裝置，以綠光雷射驚擾驅離鳥禽，並以計時器控制供電，搭配太陽能供電系統，大大減少農民困擾與成本。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場今天下午在場區舉辦「農用感知驅鳥裝置」示範觀摩會。

參與活動的明淳有機農場陳柏叡接受媒體訪問說，他家農場種植稻米和蔬菜，每到冬季鳥害非常嚴重，像是高麗菜都被啄食得爛掉。為防止鳥害，曾用過精油氣味來驅逐，比較常用鞭炮來驅逐，1至2分地1個月買鞭炮須花費新台幣3500至4000元左右，成本不低。

「尤其麻雀成群，最多時有上千隻危害農作物。」陳柏叡說，後來裝設了農改場開發的雷射驅鳥器效果非常好，雖然1支要價約萬元，但不易損壞，攤提每月划算；曾有農場區放鞭炮驅鳥不慎引起火災，因此，安全、成本考量皆是利大於弊。

花蓮農改場技佐林宜緯受訪表示，利用綠光雷射驚擾驅離鳥禽，並以計時器控制供電，能根據不同作物及驅趕對象來調整運轉時間，亂數讀秒走停，可避免鳥類學習，搭配太陽能供電系統，即使在陽光不佳時，還能運作3天左右。

林宜緯說，雷射驅鳥器可有效驅趕麻雀、鴿子、雁鴨、烏頭翁、斑鳩等，場區針對小麥田測試，驅離力有4至5成的效果，有效範圍約7、8分地裝置一支；目前已取得台灣專利，正在與業者洽談技轉。

農改場 花蓮 行政院

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