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花蓮學客語認證有獎金可拿 最高領3千元

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府推動鄉親學客語，預計開設30個客語班，只要通過認證，就有機會得到最高3千元的獎金。圖／花蓮縣府客家處提供
花蓮縣政府推動鄉親學客語，預計開設30個客語班，只要通過認證，就有機會得到最高3千元的獎金。圖／花蓮縣府客家處提供

花蓮縣政府推動鄉親學客語，向中央爭取152萬元，與客語薪傳師合作，輔導初級、中級、中高級客語認證開課計畫，預計開設30個客語班，只要通過認證，就有機會得到最高3千元的獎金，希望藉此鼓勵大家學客語。

客家事務處長彭偉族表示，今年向客家委員會爭取「111年花蓮縣客語深根服務計畫」，只要是通過初級、中級或中高級客語認證的花蓮鄉親，分別可申請1千元、2千元及3千元的獎金，沒有名額限制，即日起開放申請。

根據客語為通行語實施辦法規定，服務客語通行語地區的公教人員，應有符合該機關學校所在地客家人口比例的人員通過客語能力認證。

彭偉族指出，以花蓮縣客家人口佔全縣32%為例，機關學校員工須至少32%通過客語認證考試。今年廣設客語認證班，提升本縣客語認證通過率，花蓮縣政府110年度客語能力認證合格率達100%，期望111年度能再增進20%為目標。

除了在客語認證，也可透過客語志工、客家歌謠比賽、戲曲傳唱培訓等，提高縣內客語通行率、提升客家活動多元性及能見度，進一步深耕推廣東部客家文化。

110年度客語能力認證合格獎勵金已開放申請，相關資訊請至花蓮縣府客家處網站（https://hk.hl.gov.tw/）查詢。

客語 花蓮 廣東

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