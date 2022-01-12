欣欣水泥捐花蓮榮家百萬元新型火警系統 大幅提升安全

照護300多位榮民及一般長者的花蓮榮民之家，是東部最大老人養護機構，院區怡心堂消防火警設備已逾15年，相當老舊；在地的欣欣水泥獲知，今天在國軍退除役官兵輔導委員會副主委呂嘉凱見證下，捐出價值近百萬元的新型火警總機系統，提升榮家住民的居住安全。

今天下午捐贈及啟用儀式由輔導會副主委呂嘉凱主持，欣欣水泥股份有限公司董事長劉啟華、總經理陳永昌都到場，由副總經理鍾明剛代表捐贈，輔導會台東農場場長張道初也出席見證。

花蓮榮家主任方矩表示，榮民之家共有389位住民，院內的怡心堂是養護大樓，住民都是行動不便長輩，原有消防火警設備已經15年，設備老舊，且1處異常就影響整個系統，穩定性較差，感謝欣欣水泥捐贈新一代的消防火警設備，除基本預警功能，還增加溫度、濃煙偵測功能，且各房間、走廊等公共空間也裝設近200顆偵測設備，大幅強化住民的生活安全。

呂嘉凱說，消防設備是榮家評比相當重要的一環，感謝欣欣水泥慷慨解囊，幫助花蓮榮家提升居住安全。

劉啟華表示，公司成立40多年，近年致力於工廠傳統產業轉型，發展綠能科技，也結合人文、觀光、服務等，將原有水泥及石料產業轉型，也活化舊有廠區土地，在嘉義縣打造欣欣水泥森活園，推廣全民國防體驗。

他說，配合政府及輔導會政策，欣欣水泥將獲利回饋社會，元旦已捐給台東馬蘭榮家一輛8人座廂型車，今天再捐新一代火警設備給花蓮榮家，希望幫助更多榮民榮眷及遺孤，善盡企業社會責任。