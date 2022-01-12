協助農友防鳥害 花蓮農改場研發感知雷射驅鳥裝置

花蓮農業改良場研發「農用感知驅鳥裝置」，利用綠色雷射光驅離鳥類，採控制雷射亂數掃射，搭配影像辨識功能強化驅離效果，經實驗成效可達6成，減少約5成作物損失率，獲得農友青睞。此驅鳥裝置已於去年11月取得專利，今年預計將裝置技術移轉並商品化。

鳥害是農友長期的困擾，一般會用鞭炮驅逐鳥類，但平均2分地就要放4千元的鞭炮，甚至存放倉庫有可能不小心點燃起火，而架設捕鳥網及放置毒餌，並非友善環境及生物的方法，更有觸犯野生動物保育法的疑慮。

花蓮農改場林宜緯表示，裝置最上方是雷射發射器，中間是控制單元，可搭配計時器做亂數的掃射，下面也搭載太陽能系統，有陽光時能運轉5天左右，在沒陽光的情況下也能運作3天。像花蓮冬天日照不足，也可以帶回家充電，若夏天日照充足就能使用1周以上。

林宜緯指出，裝置雷射射程在50公尺以內，大小約7、8分的地，曾驅趕過麻雀、鴿子、烏頭翁、雁鴨等，裝置還能根據不同作物及驅趕對象，調整自動運轉的時間，成功降低鳥害。在不傷害鳥類且相對友善的驅離方法下，降低鳥類對作物的損害，也減少農民巡田耗費的時間成本。