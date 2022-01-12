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欣欣水泥捐贈花蓮榮家火警監測器 強化居住安全

中央社 / 花蓮縣12日電

花蓮榮家怡心堂安置行動不便的榮家住民，因消防設備老舊，今天獲欣欣水泥捐贈火警總機系統，在樓梯、電梯、房間等區域安裝監測器，火災發生時能第一時間警示，爭取逃生時間。

花蓮榮譽國民之家今天舉辦捐贈儀式，由國軍退除役官兵輔導委員會副主委呂嘉凱主持，代表感謝欣欣水泥股份有限公司捐贈價值近新台幣100萬元的新型火警總機系統。

花蓮榮家主任方矩接受媒體採訪表示，花蓮榮家共有389名住民，其中住在怡心堂的百名住戶屬於行動不便、生病的患者，遇到火災需要更多疏散時間，因原有消防設備老舊，感謝欣欣水泥愛心捐贈，讓怡心堂全面汰換新設備，提供住戶更安全的居住環境。

欣欣水泥董事長劉啟華說，怡心堂3層樓各房間、樓梯、電梯及公共區域都設置火警監測器，可即時量測溫度、濃煙程度，總機可直接顯示火警發報點，精準掌握火災狀況，及時救援。

捐贈儀式中，呂嘉凱也頒贈二等榮光獎章給97歲的蔣山青，感念蔣山青過去陸續捐贈花蓮榮家約300萬元，購買公務車、協助山青日照中心興建等善行。

花蓮 火災

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