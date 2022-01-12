花蓮太魯閣入境隨俗燒烤 傳承煙燻法推廣慢食好味道

花蓮縣有6大原住民族群，原住民族靠山吃山、靠海吃海，食在地、食當季的傳統文化，與國際慢食潮流相符合。花蓮縣政府推動原住民慢食產業，遴選出14家極具特色的原住民慢食餐廳，其中位於新城火車站對面的「太魯閣入境隨俗燒烤」餐廳，就以傳統的「煙燻法」見長，廣受喜愛。

「太魯閣入境隨俗燒烤」老闆娘劉英妹是在地太魯閣族，族名Ｈobi的她原本專長在傳統織布，雖非廚藝科班出身，與丈夫湯馬豪祐靠著傳統記憶及味蕾，傳承太魯閣族好滋味。

劉英妹說，傳統太魯閣族會在家屋內支起烘烤架，用雜木煙燻，用來保存肉類食物，除了平常食用，燻製的肉乾也是獵人上山前的儲備糧食。

「入境隨俗太魯族烤肉」傳承「煙燻法」，只用馬告、海鹽簡單調味，藉由煙燻的濃郁風味展現出自然又傳統的風味。

劉英妹說，原住民傳統的飲食文化就是吃在地、吃當季，當天要吃多少就採集多少，與國際慢食潮流的精神相當接近。像店內使用蕨類植物「三腳貓」為食材，只在太魯閣族山上才有，她會前一天上山採集，連同肉品一起煙燻。

為了讓民眾更了解太魯閣族料理精神，除了店內的手抓飯及肋排、馬告香腸、烤蝦、雞腿等各式套肉套餐，劉英妹正規畫煙燻料理，除了拿手菜色，還考慮結合傳統文化遊程，預計農曆年後推出。