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花蓮太魯閣入境隨俗燒烤 傳承煙燻法推廣慢食好味道

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮「太魯閣入境隨俗燒烤」餐廳，以太魯閣族傳統煙燻法料理的肉品香味四溢，讓人食指大動。記者王燕華／攝影
花蓮「太魯閣入境隨俗燒烤」餐廳，以太魯閣族傳統煙燻法料理的肉品香味四溢，讓人食指大動。記者王燕華／攝影

花蓮縣有6大原住民族群，原住民族靠山吃山、靠海吃海，食在地、食當季的傳統文化，與國際慢食潮流相符合。花蓮縣政府推動原住民慢食產業，遴選出14家極具特色的原住民慢食餐廳，其中位於新城火車站對面的「太魯閣入境隨俗燒烤」餐廳，就以傳統的「煙燻法」見長，廣受喜愛。

「太魯閣入境隨俗燒烤」老闆娘劉英妹是在地太魯閣族，族名Ｈobi的她原本專長在傳統織布，雖非廚藝科班出身，與丈夫湯馬豪祐靠著傳統記憶及味蕾，傳承太魯閣族好滋味。

劉英妹說，傳統太魯閣族會在家屋內支起烘烤架，用雜木煙燻，用來保存肉類食物，除了平常食用，燻製的肉乾也是獵人上山前的儲備糧食。

「入境隨俗太魯族烤肉」傳承「煙燻法」，只用馬告、海鹽簡單調味，藉由煙燻的濃郁風味展現出自然又傳統的風味。

劉英妹說，原住民傳統的飲食文化就是吃在地、吃當季，當天要吃多少就採集多少，與國際慢食潮流的精神相當接近。像店內使用蕨類植物「三腳貓」為食材，只在太魯閣族山上才有，她會前一天上山採集，連同肉品一起煙燻。

為了讓民眾更了解太魯閣族料理精神，除了店內的手抓飯及肋排、馬告香腸、烤蝦、雞腿等各式套肉套餐，劉英妹正規畫煙燻料理，除了拿手菜色，還考慮結合傳統文化遊程，預計農曆年後推出。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村說，去年舉辦第二屆國際原住民慢食論壇，期待慢食能與原民飲食文化結合，與國際接軌。縣府提供場域改造、設備提升、空間修繕等軟硬體方面的協助，遴選14家特色餐廳，透過慢食產業據點改善及提升，將花蓮打造為國際「原住民慢食」城市。

花蓮「太魯閣入境隨俗燒烤」餐廳規畫煙燻料理，以煙燻法烹調的肉品和野菜，份量飽足，吃得到濃濃原民風味。記者王燕華／攝影
花蓮「太魯閣入境隨俗燒烤」餐廳規畫煙燻料理，以煙燻法烹調的肉品和野菜，份量飽足，吃得到濃濃原民風味。記者王燕華／攝影
花蓮「太魯閣入境隨俗燒烤」餐廳，以太魯閣族傳統煙燻法料理的肉品香味四溢，讓人食指大動。記者王燕華／攝影
花蓮「太魯閣入境隨俗燒烤」餐廳，以太魯閣族傳統煙燻法料理的肉品香味四溢，讓人食指大動。記者王燕華／攝影
花蓮「太魯閣入境隨俗燒烤」餐廳老闆娘劉英妹，用記憶和味蕾，找回傳統煙燻法的好味道。記者王燕華／攝影
花蓮「太魯閣入境隨俗燒烤」餐廳老闆娘劉英妹，用記憶和味蕾，找回傳統煙燻法的好味道。記者王燕華／攝影

太魯閣族 原住民 花蓮

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